Поврежденная энергосеть Украины и длительные отключения света приводят к проблемам с мобильной связью.

Интернет значительно замедляется, а связь может вообще исчезнуть, даже если свет уже включили. Но улучшить связь и повысить скорость мобильного интернета вполне возможно.

Как усилить сигнал мобильной связи и что для этого нужно — далее в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Как улучшить мобильную связь

Для этого нужно купить и установить специальный усилитель сигнала.

Называются они по-разному: репитер или повторитель мобильного сигнала. Это сетевое оборудование для усиления сигнала, предназначенное для увеличения расстояния сетевого соединения путем повторения электрического сигнала один на один.

Усилители не являются генераторами сигнала, они лишь повторители, способные усилить тот сигнал, который физически есть в данной местности.

Усилитель состоит из внешней приемной антенны (репитера), внутренней антенны, источника питания и кабелей.

Для усиления мобильного сигнала можно использовать:

GSM Репитер 900 МГц – усилитель сотовой связи в зонах слабого покрытия, который состоит из репитера, внутренней антенны, внешней антенны, кабеля и блока питания для репитера. Он покрывает площадь 200 кв. м и усиливает связь до около 60 dB.

– усилитель сотовой связи в зонах слабого покрытия, который состоит из репитера, внутренней антенны, внешней антенны, кабеля и блока питания для репитера. Он покрывает площадь 200 кв. м и усиливает связь до около 60 dB. GSM /3G/4G Репитер KW20 1800/2100 МГц – комплект позволит получить доступ к связи даже там, где ваш телефон не видит сети вообще. Также он работает в сетях 3G/4G/LTE, покрывает Wi-Fi площадь до 2 тыс. кв. м, а также имеет усиление около 65 dB.

Как подключить усилитель

Необходимо установить внешнюю антенну так, чтобы она была направлена на ближайшую вышку мобильного оператора. Местом для установки может быть крыша дома или офиса, ветка дерева или подоконник.

Важно, чтобы внешняя антенна находилась на высшем уровне, чем внутренняя (длина кабеля составляет 10 м и идет в комплекте с внешней антенной).

Теперь нужно установить внутреннюю антенну так, чтобы репитер находился на расстоянии не менее 10 м от внешней. Чем больше расстояние между антеннами, тем лучше будет качество сигнала.

Кабель внешней антенны подключается к разъему BTS и Mobile. Лишь после этого можно подключить репитер к питающей сети.

Если вы все правильно подсоединили, репитер будет готов к работе и через несколько минут сигнал от операторов связи будет усилен до максимального уровня.

Если нет сигнала: