Пошкоджена енергомережа України та тривалі відключення світла призводять до проблем з мобільним зв’язком.

Інтернет значно уповільнюється, а звʼязок може періодично зникати, навіть якщо електроенергію вже увімкнули. Але покращити зв’язок та підвищити швидкість мобільного інтернету цілком можливо.

Як посилити сигнал мобільного звʼязку та що для цього потрібно – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Як покращити мобільний звʼязок

Для цього потрібно купити та встановити спеціальний підсилювач сигналу.

Називаються вони по-різному: репітер або повторювач мобільного сигналу. Простими словами, це мережеве обладнання для підсилювання сигналу, призначене для збільшення відстані мережевого з’єднання шляхом повторення електричного сигналу один на один.

Підсилювачі не є генераторами сигналу, вони лише повторювачі, здатні посилити лише той сигнал, який фізично є в цій місцевості.

Підсилювач складається із зовнішньої приймальної антени (репітера), внутрішньої антени, джерел живлення та кабелів.

Для посилення мобільного сигналу можна використовувати:

GSM Репітер 900 МГц – посилювач стільникового зв’язку в зонах слабкого покриття, який складається з репітера, внутрішньої антени, зовнішньої антени, кабелю та блоку живлення для репітера. Він покриває площу 200 кв. м та посилює зв’язок на близько 60 dB.

– посилювач стільникового зв’язку в зонах слабкого покриття, який складається з репітера, внутрішньої антени, зовнішньої антени, кабелю та блоку живлення для репітера. Він покриває площу 200 кв. м та посилює зв’язок на близько 60 dB. GSM /3G/4G Репітер KW20 1800/2100 МГц – комплект дозволить отримати доступ до зв’язку навіть там, де ваш телефон не бачить мережі взагалі. Також він працює в мережах 3G/4G/LTE, покриває Wi-Fi площу до 2 тис. кв. м, а також має посилення близько 65 dB.

Як підключити підсилювач

Необхідно встановити зовнішню антену так, щоб вона була спрямована на найближчу вишку мобільного оператора. Місцем для встановлення може бути дах будинку чи офісу, гілка дерева чи підвіконня.

Важливо, щоб зовнішня антена перебувала на вищому рівні, ніж внутрішня (довжина кабелю становить 10 м та йде в комплекті зі зовнішньою антеною).

Тепер потрібно встановити внутрішню антену так, щоб репітер був на відстані не менше 10 м від зовнішньої антени. Чим більша відстань між антенами, тим краща буде якість сигналу.

Кабель зовнішньої антени підключається до роз’єму BTS та Mobile. Лише після цього можна підключити репітер до мережі живлення.

Якщо ви все правильно підʼєднали, репітер буде готовий до роботи, а через кілька хвилин сигнал від операторів зв’язку буде посилено до максимального рівня.

Якщо немає сигналу: