Как получить бездепозитный бонус в казино

Бездепы – это самые популярные акции среди игроков онлайн казино. Подобный формат не предполагает денежных затрат со стороны пользователя и необходимости пополнения депозита.

Бездепозитный бонус — это бесплатные вращения или определенная сумма денег, которую казино начисляет на счет игрока за совершение определенного действия.

Игрок может применять его по своему усмотрению: делать ставки в слотах, лотереях или настольных играх. По ссылке можно найти полный перечень бездепозитных бонусов.

Сейчас смотрят

Оператор выдает бонус зарегистрированным пользователям. Для подобных поощрений предусмотрен наиболее высокий вейджер — число обязательных ставок для вывода бонусных средств.

Как получить

Приветственный бонус может начисляться автоматически, после запроса игрока в саппорт или путем использования промокода.

Существует ряд оснований для получения бонусного предложения.

Регистрация

После прохождения процедуры регистрации на счет игрока начисляется определенная сумма денег.

Бонусные средства игрок может использовать для игры в слоты и другие азартные развлечения. Размер бо варьируется в пределах $5-15.

Промокод

Найти специальный код можно на тематических форумах, официальном сайте или в рассылке азартного клуба.

Применение промокода позволяет получить бонус сразу после активации. Возможно только однократное использование кода.

Закрытые мероприятия клуба

Участники турниров и розыгрышей могут получить бездеп в виде вознаграждения за победу. Некоторые казино проводят лотереи, в которых главным призом является бездепозитный бонус.

Иногда администрация клуба выдает его в качестве поощрения за активность случайным игрокам.

К знаменательным датам

Все легальные онлайн казино дарят презенты ко дню рождения клиентов. Бездепозитный бонус начисляется на внутренний счет игрока.

Подобные денежные поощрения могут выдаваться к любым знаменательным событиям или датам, например к годовщине открытия азартного клуба.

Персональный подарок

Онлайн казино использует бездепозитные бонусы в качестве поощрения игроков за активность.

Презенты выдаются за размещение пользователями положительных отзывов и рекомендаций. Игрок может получить бонус за личные достижения в игре, например, 10 лет с момента регистрации и т. д.

Виды бездепозитных бонусов

Азартные заведения выдают бездепозитные бонусы в разных форматах. Игрок может получить поощрение фриспинами, презентами, денежными средствами или кэшбэком.

Серьезные клубы разыгрывают среди своих постоянных клиентов такие подарки, как ноутбуки, планшеты и другие гаджеты.

Бездепозитные бонусы интересны для игроков тем, что позволяют совершать ставки, не рискуя личными средствами.

В случае проигрыша игрок не обязан возвращать деньги. Это отличный шанс провести знакомство с новым азартным заведением.

Любой бонус – это приятная вещь, которую можно расценивать, как презент, но с рядом ограничений.

Предназначение бездепа – привлечь в онлайн казино новую целевую аудиторию и дать возможность игрокам протестировать слоты без затрат.

В некотором роде, это как кредит в банке, который клиент не обязан возвращать. Игрок, проигравший бездеп, может смело приступать к развлечениям в другом клубе.

Источник: ua1.com.ua