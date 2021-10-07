Компания Microsoft опубликовала подробную инструкцию для установки Windows 11. Новая ОС станет доступной даже для устройств, которые не соответствуют минимальным требованиям для стабильной работы.

Чтобы установить Windows 11, для начала необходимо вызвать реестр базы данных. Для этого нужно:

Одновременно нажать клавиши Win+R; В окошке Выполнить набрать команду regedit и нажать Ok; Подтвердить запуск реестра нажатием на кнопку Да.

Это делается для обхода встроенной защиты TPM 2.0.

После открытия реестра параметров, необходимо перейти в раздел HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMSetupMoSetup. В нем нужно найти значение REG_DWORD с именем AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU, а затем установить значение 1.

Таким образом система будет игнорировать тот факт, что процессор компьютера не предназначен для новой Windows 11.

После изменений в системе нужно скопировать iso-файл с новой ОС на флешку, и установить ее через систему установки при включении компьютера.

Стоит отметить, что все изменения в работе системы осуществляются на свой страх и риск. Microsoft не несет ответственности за потерю данных или выход из строя некоторых функций или ОС.

— Устройства, которые не соответствуют этим системным требованиям, больше не будут получать обновления. Если вам отказали в обновлении Windows, вам придется загрузить и установить исправления вручную, — сообщается на сайте поддержки Microsoft.

Напомним, что компания представила Windows 11 в начале октября. Все пользователи смогут обновиться совершенно бесплатно. Microsoft также рассказала, какие пользователи получат обновление первыми. Речь идет о тех, кто покупает новые устройства на Windows 10.