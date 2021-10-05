Компания Microsoft официально выпустила Windows 11. Теперь новая ОС официально доступна для загрузки. Все пользователи Windows 10 могут обновиться бесплатно.

По словам Microsoft, доступ к Windows 11 будет постепенно появляться на устройствах пользователей. Компания рассказала, какие пользователи получат обновления первыми. Речь идет о владельцах новых устройств на Windows 10 — им дан приоритет в загрузке.

— Мы ожидаем, что всем подходящим устройствам с Windows 10 будет предложено обновление до Windows 11 к середине 2022 года, — заявили в Microsoft.

Как скачать Windows 11 на компьютер:

Для этого нужно перейти в Настройки;

Открыть раздел Центр обновления Windows;

Если обновление будет доступным — система предложит скачать новую версию.

Компания на протяжении нескольких лет занималась созданием Windows 11. Теперь новая ОС включает в себя новый пользовательский интерфейс, переработанное меню Пуск, обновленный Microsoft Store, виджеты, интеграцию с Microsoft Teams и многое другое.

Компания также обещала увеличенную производительность, а также улучшенную систему безопасности. Правда, системные требования оставляют желать лучшего.

Чтобы скачать Windows 11 и пользоваться ОС без проблем, необходимо иметь устройство с 4 Гб оперативной памяти, а также процессор с минимальной частотой процессора в 1 ГГц.

Сейчас такими параметрами могут похвастаться далеко не каждые устройства, хоть они и работают с Windows 10 без проблем.