WhatsApp перестанет работать на старых устройствах. Об этом сообщается в официальном блоге мессенджера.
С 1 ноября 2021 года сервис больше не будет работать на следующих версиях ОС: Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich, iOS 9 и KaiOS 2.5.0. Чтобы и дальше пользоваться мессенджером, необходимо обновить ОС до актуальной версии, или сменить устройство, чтобы оно соответствовало минимальным требованиям.
Список смартфонов, для которых поддержка WhatsApp прекращена:
Apple
- iPhone SE;
- iPhone 6S;
- iPhone 6S Plus.
Samsung
- Galaxy Trend Lite;
- Galaxy Trend II;
- Galaxy SII;
- Galaxy S3 mini;
- Galaxy Xcover 2;
- Galaxy Core;
- Galaxy Ace 2.
LG
- Lucid 2;
- Optimus F7;
- Optimus F5;
- Optimus L3 II Dual;
- Optimus F5;
- Optimus L5;
- Optimus L5 II;
- Optimus L5 Dual;
- Optimus L3 II;
- Optimus L7;
- Optimus L7 II Dual;
- Optimus L7 II;
- Optimus F6 Enact;
- Optimus L4 II Dual;
- Optimus F3;
- Optimus L4 II;
- Optimus L2 II;
- Optimus Nitro HD и 4X HD;
- Optimus F3Q.
ZTE
- Grand S Flex;
- V956;
- Grand X Quad V987;
- Memo.
Huawei
- Ascend G740;
- Ascend Mate;
- Ascend D Quad XL;
- Ascend D1 Quad XL;
- Ascend P1 S;
- Ascend D2.
Sony
- Sony Xperia Miro;
- Sony Xperia Neo L;
- Xperia Arc S.
Другие
- Alcatel One Touch Evo 7;
- Archos 53 Platinum;
- HTC Desire 500;
- Caterpillar Cat B15;
- Wiko Cink Five;
- Wiko Darknight;
- Lenovo A820;
- UMi X2;
- Faea F1;
- THL W8.
Для корректной работы WhatsApp необходимо пользоваться одной из ОС: Android 4.1 Jelly Bean, iOS 10 или KaiOS 2.5.1. Если iPhone работает на взломанной версии Jailbreak, популярный мессенджер установить не получится.
Компания нашла выход для тех, кто хочет перейти с одной ОС на другую. Все истории сообщений можно экспортировать с помощью электронной почты.
Корпорации просто невыгодно поддерживать старые версии приложения — количество владельцев устаревших устройств постепенно уменьшается, а на их защиту тратится огромное количество ресурсов.
WhatsApp — один из самых популярных сервисов в мире. Он часто привлекается внимание злоумышленников, которые хотят заполучить личные данные пользователей. Новый троянский вирус Triada атакует аккаунты миллионов людей, получая доступ к личным данным и подписывая на платные услуги без разрешения.
Facebook также захотела обойти защиту WhatsApp. Это необходимо для сканирования сообщений — система будет собирать данные для рекламы.