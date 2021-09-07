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WhatsApp отключат на старых смартфонах: дата и список моделей

7 сентября, 12:09 Микола Олефіренко
WhatsApp
Источник: Unsplash

WhatsApp перестанет работать на старых устройствах. Об этом сообщается в официальном блоге мессенджера.

С 1 ноября 2021 года сервис больше не будет работать на следующих версиях ОС: Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich, iOS 9 и KaiOS 2.5.0. Чтобы и дальше пользоваться мессенджером, необходимо обновить ОС до актуальной версии, или сменить устройство, чтобы оно соответствовало минимальным требованиям.

Список смартфонов, для которых поддержка WhatsApp прекращена:

Apple

  • iPhone SE;
  • iPhone 6S;
  • iPhone 6S Plus.

Samsung

  • Galaxy Trend Lite;
  • Galaxy Trend II;
  • Galaxy SII;
  • Galaxy S3 mini;
  • Galaxy Xcover 2;
  • Galaxy Core;
  • Galaxy Ace 2.

LG

  • Lucid 2;
  • Optimus F7;
  • Optimus F5;
  • Optimus L3 II Dual;
  • Optimus F5;
  • Optimus L5;
  • Optimus L5 II;
  • Optimus L5 Dual;
  • Optimus L3 II;
  • Optimus L7;
  • Optimus L7 II Dual;
  • Optimus L7 II;
  • Optimus F6 Enact;
  • Optimus L4 II Dual;
  • Optimus F3;
  • Optimus L4 II;
  • Optimus L2 II;
  • Optimus Nitro HD и 4X HD;
  • Optimus F3Q.

ZTE

  • Grand S Flex;
  • V956;
  • Grand X Quad V987;
  • Memo.

Huawei

  • Ascend G740;
  • Ascend Mate;
  • Ascend D Quad XL;
  • Ascend D1 Quad XL;
  • Ascend P1 S;
  • Ascend D2.

Sony

  • Sony Xperia Miro;
  • Sony Xperia Neo L;
  • Xperia Arc S.

Другие

  • Alcatel One Touch Evo 7;
  • Archos 53 Platinum;
  • HTC Desire 500;
  • Caterpillar Cat B15;
  • Wiko Cink Five;
  • Wiko Darknight;
  • Lenovo A820;
  • UMi X2;
  • Faea F1;
  • THL W8.

Для корректной работы WhatsApp необходимо пользоваться одной из ОС: Android 4.1 Jelly Bean, iOS 10 или KaiOS 2.5.1. Если iPhone работает на взломанной версии Jailbreak, популярный мессенджер установить не получится.

Компания нашла выход для тех, кто хочет перейти с одной ОС на другую. Все истории сообщений можно экспортировать с помощью электронной почты.

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Корпорации просто невыгодно поддерживать старые версии приложения — количество владельцев устаревших устройств постепенно уменьшается, а на их защиту тратится огромное количество ресурсов.

WhatsApp — один из самых популярных сервисов в мире. Он часто привлекается внимание злоумышленников, которые хотят заполучить личные данные пользователей. Новый троянский вирус Triada атакует аккаунты миллионов людей, получая доступ к личным данным и подписывая на платные услуги без разрешения.

Facebook также захотела обойти защиту WhatsApp. Это необходимо для сканирования сообщений — система будет собирать данные для рекламы.

Источник
WhatsApp
Теги
WhatsApp , Смартфон
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