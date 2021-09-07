WhatsApp перестанет работать на старых устройствах. Об этом сообщается в официальном блоге мессенджера.

С 1 ноября 2021 года сервис больше не будет работать на следующих версиях ОС: Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich, iOS 9 и KaiOS 2.5.0. Чтобы и дальше пользоваться мессенджером, необходимо обновить ОС до актуальной версии, или сменить устройство, чтобы оно соответствовало минимальным требованиям.

Список смартфонов, для которых поддержка WhatsApp прекращена:

Apple

iPhone SE;

iPhone 6S;

iPhone 6S Plus.

Samsung

Galaxy Trend Lite;

Galaxy Trend II;

Galaxy SII;

Galaxy S3 mini;

Galaxy Xcover 2;

Galaxy Core;

Galaxy Ace 2.

LG

Lucid 2;

Optimus F7;

Optimus F5;

Optimus L3 II Dual;

Optimus F5;

Optimus L5;

Optimus L5 II;

Optimus L5 Dual;

Optimus L3 II;

Optimus L7;

Optimus L7 II Dual;

Optimus L7 II;

Optimus F6 Enact;

Optimus L4 II Dual;

Optimus F3;

Optimus L4 II;

Optimus L2 II;

Optimus Nitro HD и 4X HD;

Optimus F3Q.

ZTE

Grand S Flex;

V956;

Grand X Quad V987;

Memo.

Huawei

Ascend G740;

Ascend Mate;

Ascend D Quad XL;

Ascend D1 Quad XL;

Ascend P1 S;

Ascend D2.

Sony

Sony Xperia Miro;

Sony Xperia Neo L;

Xperia Arc S.

Другие

Alcatel One Touch Evo 7;

Archos 53 Platinum;

HTC Desire 500;

Caterpillar Cat B15;

Wiko Cink Five;

Wiko Darknight;

Lenovo A820;

UMi X2;

Faea F1;

THL W8.

Для корректной работы WhatsApp необходимо пользоваться одной из ОС: Android 4.1 Jelly Bean, iOS 10 или KaiOS 2.5.1. Если iPhone работает на взломанной версии Jailbreak, популярный мессенджер установить не получится.

Компания нашла выход для тех, кто хочет перейти с одной ОС на другую. Все истории сообщений можно экспортировать с помощью электронной почты.

Корпорации просто невыгодно поддерживать старые версии приложения — количество владельцев устаревших устройств постепенно уменьшается, а на их защиту тратится огромное количество ресурсов.

WhatsApp — один из самых популярных сервисов в мире. Он часто привлекается внимание злоумышленников, которые хотят заполучить личные данные пользователей. Новый троянский вирус Triada атакует аккаунты миллионов людей, получая доступ к личным данным и подписывая на платные услуги без разрешения.

Facebook также захотела обойти защиту WhatsApp. Это необходимо для сканирования сообщений — система будет собирать данные для рекламы.