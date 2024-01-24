Компания Apple решила перейти к более простому плану по разработке электрокара, чтобы вывести его на рынок. Первое появление авто от корпорации ожидается уже в 2028 году.

Что известно об автомобиле Apple

Так, по словам аналитиков, компания достигла переломного момента в разработке беспилотного авто под собственным брендом. Теперь же в Apple хотят выпустить просто электромобиль без передового автоматического управления. Впрочем, он должен соответствовать возможностям автопилота от Tesla, который активно используется водителями.

Однако даже во время разработки авто с упрощенной системой в Apple не могут определиться со сроками выхода. Судя по изменениям, релиз ожидается в 2028 году — это на два года позже, чем прогнозировалось ранее.

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Примечательно, что разработкой авто компания уже занимается 10 лет — в 2014 году создали проект, и за эти годы уже успело смениться начальство по созданию транспорта. Аналитики ожидают, что абсолютно новый продукт поможет Apple снова поднять прибыль, которая заметно снизилась за последние годы. Все из-за перенасыщения рынка мелкой электроники и отсутствие новых идей в создании iPhone.

Идея Apple создать автомобиль на электротяге вполне логична из-за популярности такого транспорта. К примеру, Tesla — первый электрокар, который стал самым популярным новым авто в 2023 году в ЕС. Компания Маска продала 254 единицы за прошлый год.