Зонд NASA InSight был вынужден перейти в режим экономии энергии из-за песчаной бури на Марсе. Так, еще 7 января он изменил процесс работы, отправляя астрономам сведения о погоде на планете.

Так, песчаная буря мешает InSight получать энергию от солнечных панелей. Известно, что режим экономии энергии отключает все функции космического аппарата, кроме основных.

NASA удалось установить контакт с зондом уже 10 января — показатели мощности батарей были в норме. Песчаная буря вряд ли сможет разрядить аккумуляторы. Впрочем, именно это погодное явление “убило” марсоход NASA Opportunity, когда на протяжении 2018 года лучи Солнца не достигали поверхности планеты.

Бури могут влиять на солнечные панели двумя способами: пыль уменьшает фильтрацию солнечного света через атмосферу, а также может накапливаться на панелях. Оставит ли этот шторм дополнительный слой пыли на солнечных панелях, еще предстоит определить.

Ученые надеются, что уже на следующей неделе смогут вывезти аппарат из безопасного режима.

Известно, что InSight приземлился на Марсе 26 ноября 2018 года, чтобы изучить внутреннюю структуру планеты, включая ее кору, мантию и ядро. Космический корабль достиг своих научных целей еще до конца срока миссии. Так, астрономам пришлось продлить срок работы еще на 2 года — до декабря 2022 года.