Украинцы, которые имеют вклады в банках, что обанкротились, смогут вернуть средства в приложении Дія.

Такую услугу запустило Министерство цифровой трансформации вместе с Фондом гарантирования вкладов.

Чтобы получить гарантированное возмещение из обанкротившихся банков, нужно подать заявку в Дії. Средства поступят на карту еПоддержка в течение трех рабочих дней.

Как подать заявление в Дії:

Откройте приложение Дія. Нажмите Услуги и выберите Возврат вкладов. Выберите обанкротившийся банк, в котором имели счет (если имели вклады в разных банках, подайте отдельные заявления). Выберите карту еПоддержка, на которую поступят средства. Уточните контактные данные. Проверьте информацию и посмотрите, какая сумма доступна к выплате. Подпишите заявление Дія.Подписью.

Важно, чтобы карта єПідтримка была открыта в одном из 5 банков-агентов, который является участником услуги. Если нет нужной карты, откройте ее в несколько кликов в приложении.

Глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что сейчас услуга возмещения средств доступна для вкладчиков 34 банков, которые обанкротились. Всего есть 1,4 млн счетов на 3,2 млрд грн, которые нужно возместить.

Фото: Дія