Вкладчики обанкротившихся банков могут вернуть средства в Дії: как подать заявление

3 октября 2023, 18:27
Валентина Чорна редактор раздела Стиль жизни
Дія

Украинцы, которые имеют вклады в банках, что обанкротились, смогут вернуть средства в приложении Дія.

Такую услугу запустило Министерство цифровой трансформации вместе с Фондом гарантирования вкладов.

Чтобы получить гарантированное возмещение из обанкротившихся банков, нужно подать заявку в Дії. Средства поступят на карту еПоддержка в течение трех рабочих дней.

Как подать заявление в Дії:

  1. Откройте приложение Дія.
  2. Нажмите Услуги и выберите Возврат вкладов.
  3. Выберите обанкротившийся банк, в котором имели счет (если имели вклады в разных банках, подайте отдельные заявления).
  4. Выберите карту еПоддержка, на которую поступят средства.
  5. Уточните контактные данные.
  6. Проверьте информацию и посмотрите, какая сумма доступна к выплате.
  7. Подпишите заявление Дія.Подписью.

Важно, чтобы карта єПідтримка была открыта в одном из 5 банков-агентов, который является участником услуги. Если нет нужной карты, откройте ее в несколько кликов в приложении.

Глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что сейчас услуга возмещения средств доступна для вкладчиков 34 банков, которые обанкротились. Всего есть 1,4 млн счетов на 3,2 млрд грн, которые нужно возместить.

Фото: Дія

Источник
Министерство цифровой трансформации
Теги
Банки Дія Приложение Дія Мінцифри
