Украинцы, которые имеют вклады в банках, что обанкротились, смогут вернуть средства в приложении Дія.
Такую услугу запустило Министерство цифровой трансформации вместе с Фондом гарантирования вкладов.
Чтобы получить гарантированное возмещение из обанкротившихся банков, нужно подать заявку в Дії. Средства поступят на карту еПоддержка в течение трех рабочих дней.
Как подать заявление в Дії:
- Откройте приложение Дія.
- Нажмите Услуги и выберите Возврат вкладов.
- Выберите обанкротившийся банк, в котором имели счет (если имели вклады в разных банках, подайте отдельные заявления).
- Выберите карту еПоддержка, на которую поступят средства.
- Уточните контактные данные.
- Проверьте информацию и посмотрите, какая сумма доступна к выплате.
- Подпишите заявление Дія.Подписью.
Важно, чтобы карта єПідтримка была открыта в одном из 5 банков-агентов, который является участником услуги. Если нет нужной карты, откройте ее в несколько кликов в приложении.
Глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что сейчас услуга возмещения средств доступна для вкладчиков 34 банков, которые обанкротились. Всего есть 1,4 млн счетов на 3,2 млрд грн, которые нужно возместить.
Фото: Дія