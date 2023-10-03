Українці, які мають вклади в банках, що збанкрутували, зможуть повернути кошти у застосунку Дія.
Таку послугу запустило Міністерство цифрової трансформації разом із Фондом гарантування вкладів.
Щоб отримати гарантоване відшкодування зі збанкрутілих банків, потрібно подати заявку в Дії. Кошти надійдуть на картку єПідтримка протягом трьох робочих днів.
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Як подати заяву в Дії:
- Відкрийте застосунок Дія.
- Натисніть Послуги й виберіть Повернення вкладів.
- Виберіть збанкрутілий банк, в якому мали рахунок (якщо мали вклади в різних банках, подайте окремі заяви).
- Виберіть картку єПідтримка, на яку надійдуть кошти.
- Уточніть контактні дані.
- Перевірте інформацію та перегляньте, яка сума доступна до виплати.
- Підпишіть заяву Дія.Підписом.
Важливо, щоб картка єПідтримка була відкрита в одному з 5 банків-агентів, який є учасником послуги. Якщо не маєте потрібної картки, відкрийте її в кілька кліків у застосунку.
Очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що наразі послуга відшкодування коштів доступна для вкладників 34 банків, що збанкрутували. Загалом є 1,4 млн рахунків на 3,2 млрд грн, які потрібно відшкодувати.
Фото: Дія