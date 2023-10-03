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Вкладники збанкрутілих банків можуть повернути кошти в Дії: як подати заяву

3 Жовтня 2023, 18:27
Валентина Чорна редакторка стрічки
Дія

Українці, які мають вклади в банках, що збанкрутували, зможуть повернути кошти у застосунку Дія.

Таку послугу запустило Міністерство цифрової трансформації разом із Фондом гарантування вкладів.

Щоб отримати гарантоване відшкодування зі збанкрутілих банків, потрібно подати заявку в Дії. Кошти надійдуть на картку єПідтримка протягом трьох робочих днів.

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Як подати заяву в Дії:

  1. Відкрийте застосунок Дія.
  2. Натисніть Послуги й виберіть Повернення вкладів.
  3. Виберіть збанкрутілий банк, в якому мали рахунок (якщо мали вклади в різних банках, подайте окремі заяви).
  4. Виберіть картку єПідтримка, на яку надійдуть кошти.
  5. Уточніть контактні дані.
  6. Перевірте інформацію та перегляньте, яка сума доступна до виплати.
  7. Підпишіть заяву Дія.Підписом.

Важливо, щоб картка єПідтримка була відкрита в одному з 5 банків-агентів, який є учасником послуги. Якщо не маєте потрібної картки, відкрийте її в кілька кліків у застосунку.

Очільник Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що наразі послуга відшкодування коштів доступна для вкладників 34 банків, що збанкрутували. Загалом є 1,4 млн рахунків на 3,2 млрд грн, які потрібно відшкодувати.

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Фото: Дія

Джерело
Міністерство цифрової трансформації
Теги
Банки Дія Додаток Дія Мінцифри
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