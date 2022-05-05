Украинские предприниматели начнут получать по 6 500 грн за каждого нанятого на работу переселенца. Подать заявку на получение компенсации теперь можно через сервис Дія.

Об этом сообщается в Минцифре. Так, деньги уже можно получить за первый и второй месяц работы переселенца.

В министерстве также объяснили, как получить компенсацию за трудоустройство ВПО в Дії.

Стоит сразу сказать об ограничениях — заявку на компенсацию может подать только работодатель, спустя 5 дней после трудоустройства сотрудника. Исключения действуют только для государственных учреждений, а также фондов общеобязательного государственного социального страхования.

В Минцифре рассказали, на каких условиях работодатель может подать заявку:

ВПЛ трудоустроили после 24 февраля 2022 года с условием получения сотрудником статуса ВПЛ также после 24 февраля;

переселенцам выплачивается зарплата не меньше минимальной (6 500 грн);

уплачивается единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование;

была подана квартальная отчетность за 4 квартал 2021 года или за весь прошлый год.

Если все вышеуказанные условия выполнены, заявление на получение компенсации можно подать на сайте Дія. Узаконить документ нужно электронной подписью, после чего заявка будет отправлена в центр занятости.

Также переселенцы с помощью сервиса Дія могут получить статус ВПЛ. Для этого нужно выполнить несколько простых действий, и спустя несколько дней в приложении появится соответсвующая справка.