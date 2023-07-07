В 2023 году Apple поднимет цену на самую дорогую версию iPhone 15, а именно — Pro Max.

Технический аналитик Haitong International Securities Джефф Пу не стал называть вероятную цену, а лишь отметил факт ее отличия от стоимости iPhone 14 Pro Max в большую сторону. iPhone 14 Pro Max стартовал в 2022 году с $1099.

Почему произойдет рост цены, Джефф не сообщил, но отметил — серия iPhone 15 поступит в массовое производство в августе, что будет соответствовать предыдущим годам, когда в сентябре традиционно анонсируют линейку iPhone от Apple.

Пу считает, что Apple произведет около 84 млн устройств во второй половине 2023 года, причем две модели Pro будут самыми популярными устройствами в линейке в первые несколько месяцев после запуска.