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Уже в 2023 году: Apple поднимет цену на самую дорогую версию iPhone

7 июля 2023, 10:49
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
iPhone
Источник: Unsplash

В 2023 году Apple поднимет цену на самую дорогую версию iPhone 15, а именно — Pro Max.

Технический аналитик Haitong International Securities Джефф Пу не стал называть вероятную цену, а лишь отметил факт ее отличия от стоимости iPhone 14 Pro Max в большую сторону. iPhone 14 Pro Max стартовал в 2022 году с $1099.

Почему произойдет рост цены, Джефф не сообщил, но отметил — серия iPhone 15 поступит в массовое производство в августе, что будет соответствовать предыдущим годам, когда в сентябре традиционно анонсируют линейку iPhone от Apple.

Пу считает, что Apple произведет около 84 млн устройств во второй половине 2023 года, причем две модели Pro будут самыми популярными устройствами в линейке в первые несколько месяцев после запуска.

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Источник
MacRumors
Теги
Apple iPhone
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