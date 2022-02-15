Первый гражданский астронавт выйдет в открытый космос — этим займется SpaceX

Американская компания SpaceX, которой владеет Илон Маск, планирует в 2022 году впервые в истории вывести в открытый космос непрофессионального астронавта.

Основатель платежной компании Shift4 и участник первой в истории космической миссии с полностью непрофессиональным экипажем Inspiration4 миллиардер Джаред Айзекман и SpaceX запускают космическую программу Polaris.

Всего в рамках программы будет три запуска в космос. Первая миссия запланирована на конец 2022 года. Полет будет осуществляться на Crew Dragon. На борту космического корабля будут Айзекман, бывший пилот ВВС США Скотт Потит и два инженера SpaceX Сара Джиллис и Анна Менон.

Планируется, что они проведут на орбите пять дней. Члены экипажа должны будут протестировать спутниковую связь Starlink, а также выйдут в открытый космос. Если все пройдет по плану, то это будет первый в истории выход в открытый космос непрофессионального астронавта.

Первый полет гражданского экипажа в космос

В сентябре 2021 года SpaceX впервые отправила в космос полностью гражданский экипаж.

В космос отправились миллиардер Джаред Айзекман, профессор Сиан Проктер, помощница врача Хейли Ансеро и ветеран ВВС Кристофер Семброски.

На орбите они провели три дня.