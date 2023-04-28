В Украине хотят начать контролировать мессенджер Telegram. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Чиновник заявил, что в отличие от всех СМИ в Украине, Telegram не является открытым, и нет отчетности об их деятельности. Поэтому властям нужна экспертная оценка того, как взаимодействовать с мессенджером.

Впрочем, невзирая на закрытость, с помощью Telegram оперативно доносится актуальная информация жителям оккупированных территорий.

— С другой стороны — анонимные Telegram-каналы и огромное количество российских активностей там. Также нет обратной связи, в отличие от Facebook и Google. Здесь мы не знаем, к кому обращаться, — добавил Ткаченко.

Министр культуры считает, что не нужно запрещать Telegram, но регулировать все же нужно. К примеру, через сервис собираются средства — власти не знают, платят ли с них налоги. К тому же, сама прозрачность сервиса для Ткаченко под вопросом.

Подобные идеи о регулировании сейчас находятся на стадии обсуждения того, как это можно реализовать. Глава Минкульта заявил, что министерство уже пыталось наладить контакт, но представители мессенджера не реагируют на это.

Напомним, что в ЕС обязали соцсети лучше следить за модерацией контента. Речь идет о крупных онлайн-платформах — Facebook, Twitter, Instagram и другие популярные сервисы. Если контент и дальше не будут модерировать должным образом, то штраф компании составит 6% годовой выручки, или вовсе запрет сервиса на территории ЕС.