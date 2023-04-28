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Інтернет

В Україні хочуть регулювати Telegram: для чого це потрібно

28 Квітня 2023, 12:22
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Telegram
Джерело: Unsplash

В Україні хочуть почати контролювати месенджер Telegram. Про це заявив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Чиновник заявив, що на відміну від усіх ЗМІ в Україні, Telegram не є відкритим, і немає звітності про їхню діяльність. Тому владі потрібна експертна оцінка того, як взаємодіяти з месенджером.

Утім, попри закритість, за допомогою Telegram оперативно доноситься актуальна інформація жителям окупованих територій.

– З іншого боку – анонімні Telegram-канали та величезна кількість російських активностей там. Також немає зворотного зв’язку, на відміну від Facebook і Google. Тут ми не знаємо, до кого звертатися, – додав Ткаченко.

Міністр культури вважає, що не потрібно забороняти Telegram, але регулювати все ж потрібно. Приміром, через сервіс збираються кошти – влада не знає, чи платять з них податки. До того ж сама прозорість сервісу для Ткаченка під питанням.

Подібні ідеї про регулювання зараз перебувають на стадії обговорення того, як це можна реалізувати. Глава Мінкульту заявив, що міністерство вже намагалося налагодити контакт, але представники месенджера не реагують на це.

Нагадаємо, що в ЄС зобов’язали соцмережі краще стежити за модерацією контенту. Йдеться про великі онлайн-платформи – Facebook, Twitter, Instagram та інші популярні сервіси. Якщо контент і далі не будуть модерувати належним чином, то штраф компанії становитиме 6% річного виторгу, або зовсім заборону сервісу на території ЄС.

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Джерело
Інтерфакс-Україна
Теги
Telegram Мінкульт Олександр Ткаченко
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