С начала октября украинцы получили возможно покупать военные облигации через сервис Дія. Ценные бумаги помогут украинцам получить выгоду, а государству — получить дополнительные средства для поддержки наших защитников и экономики.

Как купить военные облигации в Дія — пошаговая инструкция.

Чтобы приобрести ценные бумаги от государства, нужно воспользоваться простой инструкцией:

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1. Обновите приложение Дія на смартфоне — функция станет доступной только после этого;

2. Авторизуйтесь в систему любым удобным способом если в этом есть необходимость;

3. Перейдите в меню Услуги и выберите из списка Военные облигации;

4. Выберите одну из облигаций — они называются в честь украинских городов;

5. Укажите количество облигаций, и следуйте инструкции по заполнению данных;

6. Отправьте заявку партнеру на покупку ценных бумаг;

7. После подтверждения подпишите документы электронной функцией Дія.Підпис и оплатите услугу;

8. Ожидайте на сообщения от Дія. Начисление происходит на протяжении трех рабочих дней.

Глава Минцифры Михаил Федоров рассказал, для чего нужны военные облигации украинцам. По словам чиновника — это финансовая помощь ВСУ и экономике Украины. Каждая гривна приближает наши города к деоккупации. Такими ценными бумагами активно пользовались и во время Первой и Второй мировых войн.