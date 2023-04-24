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Над Украиной зафиксировали северное сияние — кто мог увидеть необычное явление

24 апреля 2023, 09:54
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Полярное сияние Украина

Над Украиной зафиксировали редкое для нее явление — северное сияние. Цветные вспышки в небе можно было увидеть в воскресенье — 23 апреля.

Необычное явление в небе, напоминающее полярное, могли увидеть жители разных регионов нашей страны,  в частности Киевской, Черниговской, Черкасской, Львовской областях, в Хмельницком, на Ивано-Франковщине, на севере Ровенщины и Волыни.

Кадры с полярным сиянием в Украине заполонили интернет. Пользователи сети начали делиться тем, что им удалось заснять, еще бы — ведь это редкое явление для наших широт.

Необычное явление в небе может быть следствием сильного геомагнитного шторма, который по данным Space Weather Live состоялся 23 апреля.

Геомагнитная буря G4 (Kp=8) связана с прибытием выброса корональной массы, произошедшим на Солнце 21 апреля.

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