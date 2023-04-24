Над Украиной зафиксировали редкое для нее явление — северное сияние. Цветные вспышки в небе можно было увидеть в воскресенье — 23 апреля.

Необычное явление в небе, напоминающее полярное, могли увидеть жители разных регионов нашей страны, в частности Киевской, Черниговской, Черкасской, Львовской областях, в Хмельницком, на Ивано-Франковщине, на севере Ровенщины и Волыни.

Кадры с полярным сиянием в Украине заполонили интернет. Пользователи сети начали делиться тем, что им удалось заснять, еще бы — ведь это редкое явление для наших широт.

Північне сяйво в Івано-Франковому на Львівщині. Зафіксовано о 22:04. Тривало 4 хвилини лише. Відео: boikokyrylo pic.twitter.com/QzlJLsuvBS — Так люблю той Львів ???????? (@lviv1256) April 23, 2023

Необычное явление в небе может быть следствием сильного геомагнитного шторма, который по данным Space Weather Live состоялся 23 апреля.

Severe G4 geomagnetic storm (Kp8)

Threshold Reached: 19:44 UTC

Follow live on https://t.co/Zkq26B89Y7 pic.twitter.com/jC7uShfe5d — SpaceWeatherLive (@_SpaceWeather_) April 23, 2023

Геомагнитная буря G4 (Kp=8) связана с прибытием выброса корональной массы, произошедшим на Солнце 21 апреля.