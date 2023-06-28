Word — известная всем программа для работы с текстами, которая есть на каждом компьютере. В Word удобно писать или редактировать тексты, создавать документы с помощью настраиваемых шаблонов, сохранять свои работы и многое другое.
Также Microsoft Word предлагает своим пользователям расширенный функционал для работы с документами, который размещается на панели инструментов.
Если во время работы в Word панель инструментов постоянно исчезает, работать в программе становится очень неудобно. Факты ICTV узнавали, как закрепить панель инструментов в документе Word.
Как закрепить панель инструментов в Word
Обычно панель инструментов исчезает и появляется только тогда, когда мы наводим указатель мыши на любую вкладку на панели.
Чтобы панель инструментов никуда не исчезала и была закреплена, вам необходимо:
- Открыть документ Word на своем компьютере.
- Нажать на любую вкладку на панели, например, на Главная.
- С правой стороны панели вы увидите пустую область. Вам нужно нажать на нее правой кнопкой мышки.
- На экране появится меню. Среди предложенных вариантов выберите пункт Свернуть ленту (просто нажмите).
Готово! Теперь верхняя панель инструментов закреплена и больше не будет исчезать.