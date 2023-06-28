Word — известная всем программа для работы с текстами, которая есть на каждом компьютере. В Word удобно писать или редактировать тексты, создавать документы с помощью настраиваемых шаблонов, сохранять свои работы и многое другое.

Также Microsoft Word предлагает своим пользователям расширенный функционал для работы с документами, который размещается на панели инструментов.

Если во время работы в Word панель инструментов постоянно исчезает, работать в программе становится очень неудобно. Факты ICTV узнавали, как закрепить панель инструментов в документе Word.

Сейчас смотрят

Как закрепить панель инструментов в Word

Обычно панель инструментов исчезает и появляется только тогда, когда мы наводим указатель мыши на любую вкладку на панели.

Чтобы панель инструментов никуда не исчезала и была закреплена, вам необходимо:

Открыть документ Word на своем компьютере.

Нажать на любую вкладку на панели, например, на Главная.

С правой стороны панели вы увидите пустую область. Вам нужно нажать на нее правой кнопкой мышки.

На экране появится меню. Среди предложенных вариантов выберите пункт Свернуть ленту (просто нажмите).

Готово! Теперь верхняя панель инструментов закреплена и больше не будет исчезать.