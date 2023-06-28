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В три клика: как закрепить панель инструментов в Word

28 июня 2023, 13:25
Владислава Ткаченко редакторка ленты
Комп
Источник: Depositphotos

Word — известная всем программа для работы с текстами, которая есть на каждом компьютере. В Word удобно писать или редактировать тексты, создавать документы с помощью настраиваемых шаблонов, сохранять свои работы и многое другое.

Также Microsoft Word предлагает своим пользователям расширенный функционал для работы с документами, который размещается на панели инструментов.

Если во время работы в Word панель инструментов постоянно исчезает, работать в программе становится очень неудобно. Факты ICTV узнавали, как закрепить панель инструментов в документе Word.

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Как закрепить панель инструментов в Word

Обычно панель инструментов исчезает и появляется только тогда, когда мы наводим указатель мыши на любую вкладку на панели.

Чтобы панель инструментов никуда не исчезала и была закреплена, вам необходимо:

  • Открыть документ Word на своем компьютере.
  • Нажать на любую вкладку на панели, например, на Главная.
  • С правой стороны панели вы увидите пустую область. Вам нужно нажать на нее правой кнопкой мышки.

Word

  • На экране появится меню. Среди предложенных вариантов выберите пункт Свернуть ленту (просто нажмите).

Word

Готово! Теперь верхняя панель инструментов закреплена и больше не будет исчезать.

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