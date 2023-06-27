Telegram — популярный в Украине мессенджер, в котором можно переписываться с друзьями, создавать рабочие чаты, совершать видеозвонки, обмениваться файлами и еще многое другое.

Одна из интересных и полезных функции Telegram — возможность менять статус своего последнего посещения.

То есть вы можете скрыть время своего посещения в мессенджере. А ваши собеседники под вашим именем в чате будут видеть “посещение — недавно” или “был(а) недавно”. То есть конкретного времени, когда вы были в последний раз онлайн не будет знать никто.

Как скрыть время последнего посещения в Telegram и поставить статус был(а) недавно — читайте в нашем материале.

Инструкция для мобильного приложения Telegram

Откройте Telegram на своем смартфоне.

Перейдите в Настройки.

Найдите пункт Конфиденциальность и безопасность.

Выберите категорию Посещения и состояние в сети.

На экране увидите три варианта:

Для всех — любой пользователь будет видеть, как давно вы заходили в Telegram.

Мои контакты — выбрав этот пункт, ваш правдивый статус будет виден только вашим контактам.

Никто — в этом случае вместо временной отметки будет отображаться надпись был(а) в сети недавно.

Теперь выберите тот пункт, который вам подходит. Готово! Вы скрыли время вашего последнего посещения в Telegram.

Инструкция для онлайн версии Telegram

Если у вас нет приложения, но вы пользуетесь онлайн версией мессенджера, вам необходимо:

Открыть онлайн Telegram и войти на свою личную страницу.

С левой стороны вверху над чатами найдите три черточки и нажмите.

Выберите пункт Настройки, а далее — Приватность и безопасность.

Нажмите на пункт Видимость времени посещения.

Выберите один из трех предложенных вариантов. Если хотите, чтобы в статусе отображалось был(а) недавно, выберите пункт Никто.

Готово! Теперь время вашего последнего посещения будет недоступно для пользователей в Telegram.