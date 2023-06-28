Word – відома усім програма для роботи з текстами, яка є на кожному компʼютері. У Word зручно писати чи редагувати тексти, створювати документи за допомогою налаштовуваних шаблонів, зберігати свої роботи і ще багато іншого.
Також Microsoft Word пропонує своїм користувачам розширений функціонал для роботи з документами, який розміщується на панелі інструментів.
Якщо під час роботи у Word панель інструментів постійно зникає, працювати в програмі стає дуже незручно. Факти ICTV дізнавалися, як закріпити панель інструментів у документі Word.
Як закріпити панель інструментів у Word
Зазвичай панель інструментів зникає і зʼявляться лише тоді, коли ми наводимо мишкою на будь-яку вкладку на панелі.
Щоб панель інструментів нікуди не зникала та була закріплена, вам необхідно:
- Відкрити документ Word на своєму компʼютері.
- Натиснути на будь-яку вкладку на панелі, наприклад, на Головна.
- З правого боку панелі ви побачите пусту ділянку. Вам потрібно натиснути на неї правою кнопкою мишки.
- На екрані зʼявиться меню. Серед запропонованих варіантів оберіть пункт Згорнути стрічку (просто натисніть).
Готово! Тепер верхня панель інструментів закріплена та більше не буде зникати.