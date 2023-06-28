Word – відома усім програма для роботи з текстами, яка є на кожному компʼютері. У Word зручно писати чи редагувати тексти, створювати документи за допомогою налаштовуваних шаблонів, зберігати свої роботи і ще багато іншого.

Також Microsoft Word пропонує своїм користувачам розширений функціонал для роботи з документами, який розміщується на панелі інструментів.

Якщо під час роботи у Word панель інструментів постійно зникає, працювати в програмі стає дуже незручно. Факти ICTV дізнавалися, як закріпити панель інструментів у документі Word.

Як закріпити панель інструментів у Word

Зазвичай панель інструментів зникає і зʼявляться лише тоді, коли ми наводимо мишкою на будь-яку вкладку на панелі.

Щоб панель інструментів нікуди не зникала та була закріплена, вам необхідно:

Відкрити документ Word на своєму компʼютері.

Натиснути на будь-яку вкладку на панелі, наприклад, на Головна.

З правого боку панелі ви побачите пусту ділянку. Вам потрібно натиснути на неї правою кнопкою мишки.

На екрані зʼявиться меню. Серед запропонованих варіантів оберіть пункт Згорнути стрічку (просто натисніть).

Готово! Тепер верхня панель інструментів закріплена та більше не буде зникати.