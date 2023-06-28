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У три кліки: як закріпити панель інструментів у Word

28 Червня 2023, 13:25
Владислава Ткаченко редакторка стрічки
Комп
Джерело: Depositphotos

Word – відома усім програма для роботи з текстами, яка є на кожному компʼютері. У Word зручно писати чи редагувати тексти, створювати документи за допомогою налаштовуваних шаблонів, зберігати свої роботи і ще багато іншого.

Також Microsoft Word  пропонує своїм користувачам розширений функціонал для роботи з документами, який розміщується на панелі інструментів.

Якщо під час роботи у Word панель інструментів постійно зникає, працювати в програмі стає дуже незручно. Факти ICTV дізнавалися, як закріпити панель інструментів у документі Word.

Як закріпити панель інструментів у Word

Зазвичай панель інструментів зникає і зʼявляться лише тоді, коли ми наводимо мишкою на будь-яку вкладку на панелі.

Щоб панель інструментів нікуди не зникала та була закріплена, вам необхідно:

  • Відкрити документ Word на своєму компʼютері.
  • Натиснути на будь-яку вкладку на панелі, наприклад, на Головна.
  • З правого боку панелі ви побачите пусту ділянку. Вам потрібно натиснути на неї правою кнопкою мишки.

Word

  • На екрані зʼявиться меню. Серед запропонованих варіантів оберіть пункт Згорнути стрічку (просто натисніть).

Word

Готово! Тепер верхня панель інструментів закріплена та більше не буде зникати.

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