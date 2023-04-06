Сегодня существует множество способов пополнить свой мобильный счет — перевести с банковской карты, воспользоваться банкоматом или терминал самообслуживания, с помощью перевода с другого мобильного и тому подобное.
Однако возможна и обратная операция — отправить деньги с телефона на банковский счет. Эта услуга доступна для абонентов Киевстар, Vodafone и lifecell.
Как вывести деньги с Vodafone на банковскую карту, читайте пошаговую инструкцию в материале Фактов ICTV.
Как вывести деньги на карту с номера телефона Vodafone
Ранее перевести деньги с мобильного счета на карту можно было с помощью специального платежного сервиса SharPay.
Однако в Vodafone сообщили, что сейчас компания меняет стратегию развития и фокусируется на поддержке сети по всей Украине.
— Мы восстанавливаем связь в регионах боевых действий и предоставляем качественные услуги в условиях полномасштабного вторжения. В связи с этим мы вынуждены прекратить работу мобильного приложения SharPay, — добавили в Vodafone.
С 1 апреля 2023 года прекратили работать такие функции в SharPay:
- перевод с мобильного счета на банковскую карту;
- перевод с мобильного счета на другой мобильный счет (в частности, на других операторов);
- оплата за интернет и телевидение;
- коммунальные платежи;
- банковские услуги.
Однако для осуществления платежей с мобильного счета вы можете воспользоваться услугами партнера Vodafone сервисом EasyPay.
Чтобы вывести деньги с мобильного счета Vodafone на банковскую карту через EasyPay:
- Перейдите на сайт EasyPay.
- Войдите в свой личный кабинет или зарегистрируйтесь.
- На главной странице найдите кнопку Перевод.
- Найдите и выберите категорию Перевод на карту.
- Введите номер карты и CVС-код, а также номер телефона и укажите сумму перевода.
- Нажмите на вкладку Деньги с мобильного и выберите счет ЧАО ВФ Украина (Vodafone).
- Теперь нажмите Оплатить.
Средства будут мгновенно переведены с мобильного счета на карту.
Есть еще один способ вывести деньги с мобильного счета Vodafone на платежную карту:
- В главном меню выберите Сервис пополнения карты → Пополнение карты VISA / MasterCard.
- Заполните реквизиты карты, на которую хотите перевести средства с мобильного счета, номер телефона и сумму.
- Проверьте данные и нажмите Подтвердить.
- Среди способов оплаты перейдите во вкладку Деньги с мобильного и выберите мобильный счет Vodafone.
- Введите номер, с которого вы хотите вернуть деньги на карту.
- Нажмите Оплатить.
Кстати, если вы имеете мобильное приложение EasyPay, можете осуществить перевод в нем.
- Откройте приложение EasyPay и нажмите на вкладку Услуги.
- Выберите Пополнение карты, а далее нажмите Пополнение карты VISA / MasterCard.
- Укажите данные банковской карты, сумму вывода и номер телефона. Нажмите Продолжить.
- На странице оплаты выберите Изменить способы оплаты и нажмите Деньги с мобильного (Vodafone).
- Введите свой номер телефона и нажмите Оплатить.
Обратите внимание, что при переводе с мобильного счета Vodafone на банковскую карту в EasyPay комиссия составляет 6%, но не менее 3 грн.
Кроме того, одним платежом можно перечислить не более 4 тыс. грн с учетом комиссии.