Сегодня существует множество способов пополнить свой мобильный счет — перевести с банковской карты, воспользоваться банкоматом или терминал самообслуживания, с помощью перевода с другого мобильного и тому подобное.

Однако возможна и обратная операция — отправить деньги с телефона на банковский счет. Эта услуга доступна для абонентов Киевстар, Vodafone и lifecell.

Как вывести деньги с Vodafone на банковскую карту, читайте пошаговую инструкцию в материале Фактов ICTV.

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Как вывести деньги на карту с номера телефона Vodafone

Ранее перевести деньги с мобильного счета на карту можно было с помощью специального платежного сервиса SharPay.

Однако в Vodafone сообщили, что сейчас компания меняет стратегию развития и фокусируется на поддержке сети по всей Украине.

— Мы восстанавливаем связь в регионах боевых действий и предоставляем качественные услуги в условиях полномасштабного вторжения. В связи с этим мы вынуждены прекратить работу мобильного приложения SharPay, — добавили в Vodafone.

С 1 апреля 2023 года прекратили работать такие функции в SharPay:

перевод с мобильного счета на банковскую карту;

перевод с мобильного счета на другой мобильный счет (в частности, на других операторов);

оплата за интернет и телевидение;

коммунальные платежи;

банковские услуги.

Однако для осуществления платежей с мобильного счета вы можете воспользоваться услугами партнера Vodafone сервисом EasyPay.

Чтобы вывести деньги с мобильного счета Vodafone на банковскую карту через EasyPay:

Перейдите на сайт EasyPay .

. Войдите в свой личный кабинет или зарегистрируйтесь.

На главной странице найдите кнопку Перевод.

Найдите и выберите категорию Перевод на карту.

Введите номер карты и CVС-код, а также номер телефона и укажите сумму перевода.

Нажмите на вкладку Деньги с мобильного и выберите счет ЧАО ВФ Украина (Vodafone).

и выберите счет ЧАО ВФ Украина (Vodafone). Теперь нажмите Оплатить.

Средства будут мгновенно переведены с мобильного счета на карту.

Есть еще один способ вывести деньги с мобильного счета Vodafone на платежную карту:

В главном меню выберите Сервис пополнения карты → Пополнение карты VISA / MasterCard.

Заполните реквизиты карты, на которую хотите перевести средства с мобильного счета, номер телефона и сумму.

Проверьте данные и нажмите Подтвердить.

Среди способов оплаты перейдите во вкладку Деньги с мобильного и выберите мобильный счет Vodafone.

и выберите мобильный счет Vodafone. Введите номер, с которого вы хотите вернуть деньги на карту.

Нажмите Оплатить.

Кстати, если вы имеете мобильное приложение EasyPay, можете осуществить перевод в нем.

Откройте приложение EasyPay и нажмите на вкладку Услуги. Выберите Пополнение карты, а далее нажмите Пополнение карты VISA / MasterCard. Укажите данные банковской карты, сумму вывода и номер телефона. Нажмите Продолжить. На странице оплаты выберите Изменить способы оплаты и нажмите Деньги с мобильного (Vodafone). Введите свой номер телефона и нажмите Оплатить.

Обратите внимание, что при переводе с мобильного счета Vodafone на банковскую карту в EasyPay комиссия составляет 6%, но не менее 3 грн.

Кроме того, одним платежом можно перечислить не более 4 тыс. грн с учетом комиссии.