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Как подключить eSIM через Monobank: инструкция

4 марта 2022, 15:51
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Как подключить eSIM через Monobank: инструкция
Источник: Unsplash

4 марта агрессор отключил мобильные сети Vodafone и Киевстар на территории всей Херсонщины. Многие люди остались без мобильной связи — это касается телефонных звонков и интернета.

У банка Monobank есть функция подключения виртуальной SIM-карточки Lifecell. Сделать это можно через Wi-Fi с помощью приложения Monobank — зарегистрировать и добавить карточку.

Функция работает на современных iPhone и смартфонах с Android. Это дополнительная SIM-карта, которая может быть основной, или же дополнением к любой другой. Сервис совершенно бесплатный.

Так, чтобы подключить eSIM, необходимо зайти в приложение Monobank и нажать на кнопку Еще. После этого из списка необходимо выбрать Получить eSIM, а затем следовать инструкциям. 

monobank

Не стоит и забывать, что сейчас мобильная сеть максимально загружена — миллионы украинцев получают актуальную информацию через мессенджеры и соцсети. В Минцифре призывают уменьшить нагрузку на связь. При возможности нужно подключаться к своему Wi-Fi, а также выключить функцию автоматической загрузки медиафайлов на телефоне. Это можно сделать в любом мессенджере, следуя инструкциям министерства. Это крайне важно в нынешнюю критическую ситуацию.

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