В эпоху электроники проблем с доступом к интернету становится все меньше и меньше. С помощью телефона можно подключиться к любой доступной Wi-Fi-точке и иметь высокоскоростную передачу данных.

Однако иногда все же наблюдаются проблемы с подключением к Wi-Fi. О причинах и способах решения проблемы — в материале.

Почему телефон не подключается к Wi-Fi

Самая распространенная ошибка — это неправильный пароль.

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Еще одна причина — слабый сигнал. Многие смартфоны автоматически переходят в режим сотовой сети, если выясняется, что к точке беспроводной связи слишком далеко или есть помехи.

Весомая причина, почему телефон не подключается к Wi-Fi — включенный режим В самолете, который отключает все беспроводные соединения, включая Wi-Fi.

В перечень проблем можно также отнести перегрузку сети — к роутеру подключено максимальное количество пользователей. В таком случае можно подключить один из девайсов.

Редкая, но возможная причина — это устаревшая аппаратура. Некоторые старые смартфоны не смогут работать с новыми стандартами связи.

Что делать, если телефон не подключается к сети Wi-Fi

В первую очередь убедитесь в правильности введенного пароля.

Если смартфон показывает индикатор слишком слабого сигнала — подойдите ближе к роутеру и попробуйте снова подключиться.

Помните, что подключить мобильный телефон к Wi-Fi можно только с выключенным режимом В самолете. Убедитесь в отключении функции в настройках.

Если смартфон имеет устаревшую операционную систему Android или iOS — обновите прошивку до актуальной версии.

Если к роутеру подключено слишком много пользователей — отключите ненужные устройства. К примеру, если вы не пользуетесь ноутбуком, но он подключен к сети — отключите в нем поиск Wi-Fi.