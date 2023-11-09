В епоху електроніки проблем із доступом до інтернету стає дедалі менше. За допомогою телефона можна під’єднатися до будь-якої доступної Wi-Fi-точки і мати високошвидкісне передання даних.

Однак іноді все ж спостерігаються проблеми з підключенням до Wi-Fi. Про причини та способи вирішення проблеми – у матеріалі.

Чому телефон не підключається до Wi-Fi

Найпоширеніша помилка – це неправильний пароль.

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Ще одна причина – слабкий сигнал. Багато смартфонів автоматично переходять у режим стільникової мережі, якщо з’ясовується, що до точки бездротового зв’язку занадто далеко або є перешкоди.

Вагомою причиною, чому телефон не під’єднується до Wi-Fi, є ввімкнений режим У літаку, який вимикає всі бездротові з’єднання, включно з Wi-Fi.

До переліку проблем можна також віднести перевантаження мережі – до роутера підключена максимальна кількість користувачів. У такому разі можна підключити один із девайсів.

Рідкісна, але можлива причина – застаріла апаратура. Деякі старі смартфони не зможуть працювати з новими стандартами зв’язку.

Що робити, якщо телефон не підключається до мережі Wi-Fi

Насамперед переконайтеся в правильності введеного пароля.

Якщо смартфон показує індикатор занадто слабкого сигналу – підійдіть ближче до роутера і спробуйте знову підключитися.

Пам’ятайте, що під’єднати мобільний телефон до Wi-Fi можна тільки з вимкненим режимом У літаку. Переконайтеся у відключенні функції в налаштуваннях.

Якщо смартфон має застарілу операційну систему Android або iOS – оновіть прошивку до актуальної версії.

Якщо до роутера підключено занадто багато користувачів – вимкніть непотрібні пристрої. Наприклад, якщо ви не користуєтеся ноутбуком, але він під’єднаний до мережі – вимкніть у ньому пошук Wi-Fi.