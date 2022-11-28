В Украине ввиду постоянных отключений света есть серьезные перебои с мобильным интернетом и связью. Поэтому многие украинцы задумываются, как решить эту проблему и быть всегда в строю, а самое главное — иметь возможность работать онлайн. Starlink может быть хорошей альтернативой, ведь работает там, где интернет ненадежен или полностью недоступен. Какие цены и как подключить Starlink — читайте дальше.

Сколько будет стоить Starlink

В случае самостоятельного ввоза каждый сам платит и за терминалы, и за связь в соответствии с коммерческими тарифами на сайте Starlink.

Стандартный пакет спутникового интернета от Starlink стоит $110 в месяц. Также нужно приобрести оборудование стоимостью $599.

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Однако с 24 августа Украина получила специальную цену: абонентскую плату $60, и $385 – за оборудование. Льготная цена будет действовать до следующего пересмотра тарифной политики. В пакет подключения входит терминал (антенна), Wi-Fi роутер и кабель длиной 30 м.

За эти деньги вы получите интернет со скоростью от 50 до 150 Мбит/с с возможной задержкой сигнала от 20 до 40 миллисекунд.

Как заказать Starlink: пошаговая инструкция

Чтобы купить Starlink и доставить в Украину, необходимо выполнить следующие шаги:

Зайти на официальный сайт Starlink На главной странице указать адрес, где планируете установить оборудование (страна, город, улица, почтовый индекс). Система автоматически проверит, есть ли возможность это сделать на указанной локации. Заполнить форму и оплатить депозит $60. Дождаться электронного письма от Starlink, где будет указано, что по вашему адресу возможна доставка. Оплатить цену за оборудование. Получить и установить Starlink.

Сколько будет длиться доставка

Обычно она занимает 2-3 недели после того, как вы получили письмо. Стоимость доставки в пакет не входит. Когда терминал прибудет в Украину, он уже будет готов к работе и привязан к вашему аккаунту.

Установить оборудование можно без посторонней помощи — подробная инструкция есть в комплекте.