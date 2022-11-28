В Украине ввиду постоянных отключений света есть серьезные перебои с мобильным интернетом и связью. Поэтому многие украинцы задумываются, как решить эту проблему и быть всегда в строю, а самое главное — иметь возможность работать онлайн. Starlink может быть хорошей альтернативой, ведь работает там, где интернет ненадежен или полностью недоступен. Какие цены и как подключить Starlink — читайте дальше.
Сколько будет стоить Starlink
В случае самостоятельного ввоза каждый сам платит и за терминалы, и за связь в соответствии с коммерческими тарифами на сайте Starlink.
Стандартный пакет спутникового интернета от Starlink стоит $110 в месяц. Также нужно приобрести оборудование стоимостью $599.
Однако с 24 августа Украина получила специальную цену: абонентскую плату $60, и $385 – за оборудование. Льготная цена будет действовать до следующего пересмотра тарифной политики. В пакет подключения входит терминал (антенна), Wi-Fi роутер и кабель длиной 30 м.
За эти деньги вы получите интернет со скоростью от 50 до 150 Мбит/с с возможной задержкой сигнала от 20 до 40 миллисекунд.
Как заказать Starlink: пошаговая инструкция
Чтобы купить Starlink и доставить в Украину, необходимо выполнить следующие шаги:
- Зайти на официальный сайт Starlink.
- На главной странице указать адрес, где планируете установить оборудование (страна, город, улица, почтовый индекс). Система автоматически проверит, есть ли возможность это сделать на указанной локации.
- Заполнить форму и оплатить депозит $60.
- Дождаться электронного письма от Starlink, где будет указано, что по вашему адресу возможна доставка.
- Оплатить цену за оборудование.
- Получить и установить Starlink.
Сколько будет длиться доставка
Обычно она занимает 2-3 недели после того, как вы получили письмо. Стоимость доставки в пакет не входит. Когда терминал прибудет в Украину, он уже будет готов к работе и привязан к вашему аккаунту.
Установить оборудование можно без посторонней помощи — подробная инструкция есть в комплекте.