В условиях войны очень важно поддерживать связь с близкими, а также получать оперативную информацию о происходящем в области или даже стране.

В это очень помогает смартфон. Однако у телефонов есть один недостаток — их нужно постоянно подзаряжать, и это бывает очень проблематично сделать в условиях войны.

Как экономить заряд на телефоне — далее в материале.

В Госспецсвязи рекомендуют перевести смартфон в режим экономии заряда. Такая функция есть как в смартфонах на Android, так и на iOS. Экран потребляет огромное количество заряда — яркость нужно сделать минимальной. Аналогично и с режимом ожидания дисплея — он должен быть коротким: сделать это можно через настройки. К списку отключенных функций можно приписать вибрацию, автозагрузку приложений, а также синхронизацию.

Автоматический поворот экрана может неожиданно оставить без связи — лучше его выключить.

Если вы находитесь дома и не нуждаетесь в использовании карт — стоит отключить GPS. Bluetooth также не нужен, если к смартфону не подключать беспроводные наушники, или мультимедиа в авто.

Если есть доступ к надежной сети Wi-Fi — можно включить Режим полета на смартфоне. Это существенно сэкономит заряд устройства, хоть и отключит доступ к мобильной сети.

Чтобы не нагружать устройство скачиванием важных файлов и инструкций, рекомендуется загрузить их заранее на телефон.

Смартфон особенно быстро разряжается во время просмотра видео или запуска игр. В критические моменты лучше избегать этих развлечений.

Многие приложения также активно загружают смартфон в фоновом режиме, даже если они не открыты. Чтобы сохранить заряд на смартфоне, Госспецсвязь рекомендует удалить не критически важные приложения.

Во многих смартфонах есть голосовой помощник, который реагирует на команды. Делается это с помощью микрофона, которые также потребляет львиную долю заряда аккумулятора. Его лучше отключить, а все задачи вводить вручную.