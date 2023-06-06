По данным образовательных платформ США, 89% американских студентов используют искусственный интеллект для решения домашних заданий. А в отчете Всемирного экономического форума в Женеве (WEF) указано, что из-за использования искусственного интеллекта (ИИ) в мире будет сокращено 26 миллионов рабочих мест, в том числе в сфере делопроизводства.

Ко Дню журналиста разбираемся, могут ли такие технологии заменить людей в творческих профессиях. Эксклюзивно для Фактов ICTV экспертными мнениями поделились специалисты в сфере инноваций, героини подкаста Наукові теревені від МАН в рамках кампании CVIDOMI: відбудовувати країну.

Что уже сейчас умеет искусственный интеллект

Основная функция искусственного интеллекта (ИИ) сегодня — это синтезирование и анализ большого набора данных в концентрированные смысловые цепочки. Это, по словам большинства специалистов в области технологий, новая стадия ускорения обработки значительных массивов информации и упрощения многочисленных операций, которые ранее выполнял человек. Прежде всего это касается поиска в интернете, структурирования фактов, выполнения рутинных повторяющихся задач.

Так, в прошлом году французская налоговая служба решила провести эксперимент и дала задание искусственному интеллекту найти все незадекларированные частные бассейны в стране. В результате технология смогла оперативно отыскать около 20 тысяч локаций, чем принесла в национальный бюджет €10 млн налогов.

Искусственный интеллект также задействуют в алгоритмах защиты данных. Так, международная консалтинговая фирма Capgemini еще в 2019 году провела опрос почти тысячи специалистов в сфере кибербезопасности со всего мира. 60% из них отметили, что ИИ очень нужен в их работе.

Подтверждает значимость искусственного интеллекта и специалист в области кибербезопасности, соучредитель компании Hacken Евгения Брошеван. Эксперт констатирует, что ИИ может быстро проверять большое количество транзакций, чтобы выявить потенциальные уязвимости, тогда как в разработке программного обеспечения ИИ может помочь автоматизировать генерацию кода или выявление ошибок.

— Искусственный интеллект сделал огромный прогресс, даже больший, чем мы могли представить несколько лет назад. И это, несомненно, продолжится. Например, способность ИИ к обучению, вероятно, продолжит видоизменять традиционные индустрии и создавать новые, — говорит она.

Уже сегодня технология искусственного интеллекта активно задействована не только в работе с набором данных, но и в сфере картографии, текстовой генерации и графического дизайна. Относительно последнего Евгения Брошеван выделяет такие самые успешные и продуктивные инновации в этом направлении, как Midjourney и DALL-E

— Эти программы способны создавать впечатляющие иллюстрации за считанные минуты, а ранее на это требовалось несколько дней работы дизайнера, — рассказывает Брошеван.

Технологии ИИ уже активно работают в сфере креатива, что доказывает и украинский опыт. Так, лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук рассказал, как в написании песни Без тебе мене нема принял участие искусственный интеллект. Такие примеры уже не редкость для европейского и американского креативного рынка.

Сможет ли ИИ полностью заменить человека в творческих профессиях

Сейчас наиболее популярной в работе со сферой генерации идей, месседжей и даже полноценных текстов стала технология ChatGPT. Это онлайн чат-бот, который работает на основе искусственного интеллекта и может генерировать тексты по запросу человека с помощью ключевых слов.

Наталья Аванесова — специалист в области компьютерной лингвистики (Natural language processing) и разработчик NLP-продуктов. Такие специалисты, как она, занимаются разработкой и усовершенствованием подобных технологий, в частности, с целью как можно более точной генерации диалога между искусственным интеллектом и человеком, чтобы они “понимали” друг друга.

По ее мнению, несмотря на очень высокие показатели результатов работы ИИ и логику композиции текста, которую он генерирует, такая инновация все еще не может полностью заменить человеческое глубокое понимание, эмпатию и креативность, которые являются основой творческих профессий. Основная причина — интуитивное мышление, которое на сегодняшний день все еще недостижимо для ИИ.

— ИИ — это всего лишь инструмент. Люди, их мысли и идеи всегда будут незаменимыми в творческом процессе, — объясняет Наталья.

По мнению специалиста, сейчас в работе технологии есть множество недостатков, которые значительно уступают человеческому интеллекту в креативных процессах, в частности, в написании текстов. Во-первых, ИИ ошибается и довольно часто.

— Самая большая ловушка здесь в том, что неправильные данные подаются в очень убедительном виде, и именно поэтому рискованно использовать ИИ для выполнения каких-то задач, в которых вы не являетесь экспертом и не можете проверить сгенерированные ИИ данные на истинность, — говорит Наталья Аванесова.

Во-вторых, по мнению эксперта, сгенерированным текстам не хватает общего контекста. То есть модель может написать текст, скажем статью на заданную тему, однако она не знает, что уместно в идейных акцентах, а что нет.

— ИИ все еще не хватает “понимания здравого смысла”. По меньшей мере, валидация человеком и постредактирование все равно будут критически необходимы, — объясняет Аванесова.

Искусственный интеллект, несмотря на скорость генерирования связного текста или иллюстраций, объясняет Евгения Брошеван, все еще не может самостоятельно действовать без человека в ряде операций. Впрочем, ИИ настолько влияет на работу всех индустрий, в частности креативных, что изменения в них, по мнению эксперта, неотвратимы

— Даже в графическом дизайне неизменным остается человек-дизайнер, который направляет ИИ, помогая ему двигаться к желаемому эстетическому результату. В предполагаемом будущем понимание, что такое творческая профессия, непременно изменится, но потребность в человеческом творчестве никуда не исчезнет, — говорит Брошеван.

Как тандем ИИ и человека может стать эффективным

Сегодня искусственный интеллект задействован в целом ряде технологических и креативных индустрий, что преобразует их изнутри.

По данным аналитического опроса McKinsey Global Institute, выяснилось, что в 2023 году 50% компаний во всем мире предпринимали попытки привлечь искусственный интеллект к своей работе. В 2017 году этот показатель достигал лишь 20%. Речь идет не только об ИТ, но и о симбиозе искусственного интеллекта со строительной отраслью, архитектурой, дизайном, рекламой, коммуникациями, сельским хозяйством, медициной. Что касается последнего, то уже образовалась так называемая отдельная медтех-отрасль. Она предусматривает сочетание искусственного интеллекта с разработкой медицинских устройств. Впрочем, технология лишь внедряет инновации, а квалифицированных медиков заменить не способна.

Принцип симбиоза в использовании ИИ, а не полную замену им целых индустрий аргументирует и Ксения Белкина, соучредитель и CEO компании по разработке медицинских смарт-устройств Cardiomo. Разработанный портативный кардиограф в Cardiomo позволяет анализировать данные состояния здоровья человека и заблаговременно выявлять первые симптомы болезней сердца. Участие в этом принимает ИИ, однако его алгоритмы заданы квалифицированными медиками.

— Наши алгоритмы могут обрабатывать большие объемы данных пациентов — показания ЭКГ, самостоятельно выявлять паттерны и аномалии в работе сердца. Но наши разработчики, то есть люди, предварительно проводили машинное обучение для ИИ, и предоставляли наборы данных, квалифицированно отобранные. В большинстве подобных разработок, как и в творческих сферах, речь не может идти о полной замене человека искусственным интеллектом, — говорит Ксения.

Внедрение ИИ и его развитие — это огромный плюс для появления новых индустрий и оживления мировой экономики, рассказывает специалист по NLP Наталья Аванесова. В частности, благодаря тому, что искусственный интеллект облегчает загруженность человека и высвобождает для него дополнительное время на другие задачи, как когда-то это сделало появление автомобиля, стиральной машины или пылесоса.

— ИИ может значительно усилить наши возможности, в частности, это важно для творческих людей — журналистов, литераторов, сценаристов. Потому что искусственный интеллект помогает генерировать новые идеи или выполнять трудоемкие части процесса, позволив людям сосредоточиться на ключевых элементах творчества.

Специалист убеждена, что будущее лежит в сотрудничестве людей и ИИ, где человеческая креативность сочетается с мощностью и производительностью искусственного интеллекта.