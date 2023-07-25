ШІ показав, який би вигляд мала Барбі на прем’єрі фільму в Україні

Штучний інтелект показав, який би вигляд мала Барбі в стилі United24, якби прийшла на прем’єру фільму про себе в Україні.

Насамперед, у ляльки було б патріотичне вбрання в синьо-жовтих кольорах.

Також у United24 впевнені, що українській Барбі вдалося б зібрати чимало коштів на підтримку нашої країни: на її відновлення, на освіту чи медичну допомогу.

Нагадаємо, нещодавно в прокат вийшов фільм Барбі, який викликав серед громадськості справжній фурор. Раніше Дія показала кумедні меми про Барбі, якби вона жила в Україні.

Фото: United24