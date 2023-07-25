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ШІ показав, який би вигляд мала Барбі на прем’єрі фільму в Україні

25 Липня 2023, 09:22
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Барби

Штучний інтелект показав, який би вигляд мала Барбі в стилі United24, якби прийшла на прем’єру фільму про себе в Україні.

Насамперед, у ляльки було б патріотичне вбрання в синьо-жовтих кольорах.

Також у United24 впевнені, що українській Барбі вдалося б зібрати чимало коштів на підтримку нашої країни: на її відновлення, на освіту чи медичну допомогу.

Нагадаємо, нещодавно в прокат вийшов фільм Барбі, який викликав серед громадськості справжній фурор. Раніше Дія показала кумедні меми про Барбі, якби вона жила в Україні.

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Фото: United24

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