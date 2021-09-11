Xiaomi начала блокировать смартфоны пользователей в оккупированном Крыму

Китайская компания Xiaomi начала блокировать смартфоны пользователей, проживающих в оккупированном Крыму, а также на Кубе, в Иране, Сирии, Северной Корее, Судане.

Официального заявления от Xiaomi пока не поступало.

Массовое блокирование устройств было зафиксировано в течение сентября. Через несколько дней после покупки нового гаджета пользователи видели на экране сообщение о том, что политика Xiaomi не позволяет продажу продукта на этой территории.

Жалобы на блокирование смартфонов начали появляться в начале сентября на Reddit и в тематических сообществах в Facebook.

В условиях продажи Xiaomi говорится, что ее устройства подпадают под действие законов об экспортном контроле.

— Клиент не может экспортировать продукцию, приобретенную у продавца, в любую страну или территорию или третьему лицу, если это запрещено законами об экспортном контроле. Запрещенные страны и территории включают в себя Кубу, Иран, Сирию, Северную Корею, Судан и регион Крыма, — отмечается в правилах. Por si te preguntabas porque algunos Xiaomi están siendo bloqueados en #Cuba, por si te preguntabas porqué #ETECSA no vende teléfonos #Xiaomi…https://t.co/GHIwkbQkSP pic.twitter.com/cc7nWYnjRW — TecnoLike Plus (@tecnolikeplus) September 9, 2021

Для ввоза устройств в эти регионы нужно получить специальное разрешение. При этом о блокировании экспортируемых туда телефонов речь не идет.