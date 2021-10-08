Сервис Apple Music for Artists показывает карту Украины без Крыма. На это обратил внимание музыкант Макс Пташник, который поделился своей находкой в Facebook.

Артист заявил, что этот инцидент заставляет его грустить.

Пользователи сети начали реагировать на инцидент — Андрей Фрил отметил, что у него в приложении Ялту показывает украинской, но Крым — нет.

Комментаторы также обнаружили аналогичную ситуацию с другим музыкальным сервисом — Spotify.

Представители компаний пока никак не отреагировали на жалобы пользователей.

Ранее Apple уже попадала в скандал из-за Крыма — компания подчинилась требованиям России отображать на своих сервисам оккупированный полуостров частью федерации. Так, в 2019 году в приложениях Apple Maps и Weather сервис отображал аннексированную территорию частью России.

Читайте также: В операционных системах Apple добавили поддержку крымскотатарского языка

Но изменения касались только жителей РФ. К примеру, в Британии приложение Apple Maps показывает границу между Крымом и Херсонской областью как региональную.

После обращения МИД Украины к Apple, компания провела аудит отображения “спорных территорий”. Украинским пользователям города в Крыму отображаются как государственные.

Напомним, что компания Xiaomi начала блокировать смартфоны пользователей, проживающих в оккупированном Крыму, а также на Кубе, в Иране, Сирии, Северной Корее, Судане.