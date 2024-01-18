Компания Apple планирует выплатить владельцам iPhone по $349 (около 13 тыс. грн) за проблему с одной из самых популярных моделей. Речь идет об iPhone 7 и iPhone 7 Plus.

Кому Apple заплатит за неисправные iPhone

Так, все началось с коллективного иска в США — в 2023 году корпорация согласилась выплатить $35 млн, чтобы урегулировать дело о неисправных iPhone. Как оказалось, в iPhone 7 и iPhone 7 Plus были проблемы со звуком из-за неисправного чипсета.

Те, кто заплатил за ремонт неисправного iPhone 7, получат по $349, а все остальные — по $125.

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Многие пользователи уже начали получать уведомление о том, что им предусмотрена компенсация и дается на выбор система оплаты.

Напомним, что Apple выплатит по $90 владельцам старых iPhone из-за скрытого замедления устройств. Сначала в компании отрицали факт замедления, но затем признали это и согласились на компенсацию.

И пока корпорация расплачивается за предыдущие устройства, стало известно, что в iPhone 16 появится новая кнопка. Она будет отвечать за съемку камеры, и ее разместят под кнопкой блокировки. Она также будет элементом управления пространственным видео для гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro.