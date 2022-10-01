Компания американского инженера Илона Маска Tesla продемонстрировала два прототипа робота-гуманоида Optimus.

В ходе презентации Tesla 2022 AI Day, вечером 30 сентября, стало известно, цена такого изобретения — до $20 тыс., что в несколько раз меньше современных аналогов.

Сейчас смотрят

Компания показала андроида без внешних панелей. Он без помощи вышел на сцену, помахал присутствующим и немного потанцевал. В видео также продемонстрировали умение робота-гуманоида переносить коробку, поливать цветы, ориентироваться в пространстве.

По словам Илона Маска, в роботе установлены такие же датчики, что и в системе автопилотирования Tesla. Более того, первые Optimus уже работают на предприятии инженера, выполняя рутинную работу, но под присмотром людей.

Также Маск добавил, что цель Tesla — создать доступного для покупки робота и в будущем выпускать их миллионами единиц.

На презентации также представили прототип Optimus для серийного производства. Однако он не был завершен, поскольку инженерам не хватило времени, поэтому робот не смог сам передвигаться.

Первая модель Optimus способна работать сутки без подзарядки. Ключевые особенности — подвижные пальцы и способность обучаться, анализируя действия людей и повторяя их.

Такие роботы должны стать помощниками для людей.