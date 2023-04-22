Рекомендую Фонд Притулы: Кинг предложил Маску отдать “синюю галочку” на благотворительность

Всемирно известный американский писатель Стивен Кинг предложил владельцу Twitter Илону Маску отдать его синюю галочку верификации Благотворительному фонду Сергея Притулы.

Об этом Кинг написал в Twitter.

— Думаю, что господин Маск должен отдать мою “синюю галочку” на благотворительность. Я рекомендую Фонд Притулы…, – отметил писатель.

Он добавил, что услуга стоит всего $8, поэтому, по мнению писателя, “Маск мог бы добавить еще немного”.

Сергей Притула отреагировал на сообщение Кинга и поблагодарил писателя.

– Наш фонд получил очень серьезную рекомендацию. Продолжаем работать ради нашей победы! – написал он.

Напомним, что 20 апреля Twitter начал удалять синие галочки верификации с аккаунтов пользователей, не подписавшихся за $8 на Twitter Blue.