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Рекомендую Фонд Притулы: Кинг предложил Маску отдать “синюю галочку” на благотворительность

22 апреля 2023, 21:22
Малиновская Ангелина редактор ленты
Стівен Кінг
Источник: Getty Images

Всемирно известный американский писатель Стивен Кинг предложил владельцу Twitter Илону Маску отдать его синюю галочку верификации Благотворительному фонду Сергея Притулы.

Об этом Кинг написал в Twitter.

— Думаю, что господин Маск должен отдать мою “синюю галочку” на благотворительность. Я рекомендую Фонд Притулы…, – отметил писатель.

Он добавил, что услуга стоит всего $8, поэтому, по мнению писателя, “Маск мог бы добавить еще немного”.

Сергей Притула отреагировал на сообщение Кинга и поблагодарил писателя.

– Наш фонд получил очень серьезную рекомендацию. Продолжаем работать ради нашей победы! – написал он.

Напомним, что 20 апреля Twitter начал удалять синие галочки верификации с аккаунтов пользователей, не подписавшихся за $8 на Twitter Blue.

Теги
Twitter Илон Маск Сергей Притула Стивен Кинг
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