Тюльпаны — настоящий символ весны! Их дарят любимым на праздники или покупают маленький букетик, чтобы украсить дом.

Этот очаровательный весенний цветок приятно пахнет и имеет великолепный вид, поэтому каждому хотите сохранить тюльпаны свежими как можно дольше.

Факты ICTV узнавали, что нужно делать, чтобы тюльпаны простояли свежими дольше.

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Сохраните свежесть и красоту: как ухаживать за срезанными тюльпанами

Известно, что любые цветы комфортно чувствуют себя в условиях, которые соответствуют их естественной среде. Но достичь этого почти нереально, особенно в домашних условиях.

Поэтому, чтобы сохранить тюльпаны свежими и красивыми надолго, стоит придерживаться нескольких правил.

В первую очередь, для тюльпанов очень важна температура воздуха. После того, как вы принесли свежие тюльпаны домой, поставьте их в воду и выберите комнату, где температура воздуха будет не выше +4°. В таких условиях цветы хранятся дольше и будут радовать вас свежестью целую неделю.

Учитывая то, что в домах украинцев не бывает таких низких температур, стоит поставить цветы в вазу с холодной водой. Тюльпаны любят холод, можно даже добавить кусочки льда.

Также цветы стоит выносить на ночь на балкон: прохладное затененное место будет лучшим вариантом.

В случае, если у вас нет возможности хранить цветы в вазе, можно самостоятельно изготовить им комфортную воздушную упаковку. Для этого вам понадобится влажная бумага или газета. Бумагу нужно намочить и завернуть стебле тюльпанов.

Также важно освещение. Тюльпаны любят солнце и свет, но не нужно ставить их на прямые солнечные лучи! Лучше храните цветы в солнечном помещении, но как можно дальше от окна или батарей.

Кстати, следите, чтобы в комнате не было сквозняков, они негативно влияют на сохранность цветов.

После того, как принесете цветы домой, не спешите ставить их в воду, сперва тюльпаны нужно подготовить:

срежьте лишние листья со ствола;

оберните каждый ствол цветка бумагой;

поставьте цветы на два часа в уютное место;

когда тюльпаны привыкнут к температуре в вашем доме, можно ставить их в холодную воду.

Воду нужно менять ежедневно! Для длительного сохранения тюльпанов, в воду можно добавлять уголь или капельку марганцовки.

Кстати, тюльпаны любят глюкозу, поэтому специалисты советуют добавлять еще и сахар. Говорят, что это продлит жизнь цветов.

Как хранить недавно срезанные тюльпаны

Эти рекомендации помогут тем, кто имеет частный дом, где растут эти цветы.

Свежесрезанные тюльпаны нужно завернуть в бумагу. После срезания поместите цветы в миску с водой и поставьте ее на нижнюю полку холодильника или в темное прохладное место. Оставьте букет на час или два, а затем вытащите из воды и разложите на бумажные полотенца.

Не стоит сразу ставить тюльпаны в вазу. Подождите 40-60 мин, чтобы цветы согрелись. Затем сделайте небольшие надрезы на корнях тюльпанов и поместите цветы в вазу с холодной водой.

Главные советы по уходу за тюльпанами

Поставьте цветы в вазу с холодной водой.

На ночь цветы можно выносить на балкон – прохладное затененное место является лучшим вариантом, если вы хотите дольше наслаждаться красотой этих весенних растений.

Перед тем, как поставить тюльпаны в воду, уберите лишние листья с нижней части стебля.

Запрещено ставить букет в жаркое и сухое место, особенно возле батареи.

Если поставить в вазу с тюльпанами небольшую веточку туи или кипариса, цветы станут более яркими и простоят значительно дольше!

Если вы будете следовать всем советам и следить за букетом, тюльпаны будут долго радовать своим ароматом и красотой!