Пять лучших соревновательных киберспортивных игр

Поскольку сотни киберспортивных игр ежегодно попадают в каталоги и на полки Steam, популярность киберспорта постоянно растет. Во многом благодаря большому выбору соревновательных игр.

Для начала вы можете проверить fragster новости киберспорта, чтобы получить актуальные новости про последние турниры с киберспорта. Если вы собираетесь следить за соревнования, вот несколько вариантов, которые вы можете рассмотреть.

Valorant

Игра Valorant является одной из лучших киберспортивных игр. BETA-версия вышла в апреле 2020 года, и была доступна ограниченной аудитории. Официальный релиз состоялся в июне 2020 года и стал большим хитом.

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Бесплатный игровой режим, изысканный дизайн персонажей и управление шутером от первого лица создают увлекательную игру. Персонажи в игре называются агентами и имеют особые способности.

Игроки могут выбрать из 18 доступных агентов и нескольких режимов игры. Соревновательные лиги Valorant приняли лучших киберспортсменов мира.

League of Legends

Игра была запущена в далеком 2009 году компанией Riot Games. Она до сих пор остается лучшим выбором среди игр жанра MOBA (многопользовательская онлайновая боевая арена).

League of Legends стала глобальным явлением и одной из лучших соревновательных игр в отрасли. Это бесплатная игра на боевой арене для нескольких игроков.

Она также содержит элементы MMORPG (многопользовательская онлайн ролевая игра), а также другие жанры — стратегия и укрепления башен. В Championship Series League of Legends приняли участие ведущие игроки со всего мира.

Fortnite

Fortnite содержит тему зомби-апокалипсиса, где игрокам приходится сражаться с толпами зомби-существ, исследуя большой мир.

Игроки также получают связь с различными элементами окружающей среды и используют их для создания фортов в качестве убежищ от зомби.

Игру в 2017 году выпустила Epic Games — разработчик игр из Северной Каролины. Первый чемпионат мира по Fortnite состоялся в Нью-Йорке в 2019 году, благодаря этому игра стала очень популярной во всем мире.

Counter-Strike Global Offensive

Начиная с 1999 года, франшиза Counter-Strike стала популярным продуктом киберспорта как для профессионалов, так и для новичков. Игра остается известной среди игроков, которые любят соревновательные игры. Она содержит различные элементы оригинальной игры.

Это позволяет организовывать соревнования киберспортивных команд. В Counter-Strike Global Offensive можно играть на различных платформах, включая Playstation, Xbox 360, OSX, а также Microsoft Windows.

Call of Duty: Modern Warfare

Несомненно, это культовая классика, которой приписывают поп-культуру и поклонников. Активное сообщество игры внесло значительный вклад, сделав ее лучшей в мире. Activision выпустила новейшую итерацию Modern Warfare в 2019 году и с тех пор очень популярна.

Благодаря невероятным персонажам, графике и игровому процессу фанаты увлеклись процессом игры, что сделало ее одной из любимых в мире киберспорта.

Итак, это только пять лучших киберспортивных игр, за которыми вы можете следить. Каждая из них имеет огромное количество поклонников и проводит регулярные турниры.

Если вы часто играете и считаете, что готовы к соревнованиям, можете зарегистрироваться на один из турниров, чтобы получить незабываемые впечатления.