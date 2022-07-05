П’ять найкращих змагальних кіберспортивних ігор

Оскільки сотні кіберспортивних ігор щороку потрапляють у каталоги та на полиці Steam, популярність кіберспорту постійно зростає. Багато в чому завдяки великому вибору змагальних ігор.

Для початку ви можете перевірити fragster новини кіберспорту, щоб отримати актуальні новини про останні турніри з кіберспорту. Якщо ви бажаєте стежити за змаганнями, ось кілька найкращих варіантів, які ви можете розглянути.

Valorant

Гра Valorant – одна з найкращих кіберспортивних ігор. BETA-версія вийшла в квітні 2020 року і була доступна обмеженій аудиторії. Офіційний реліз відбувся в червні 2020 року і став великим хітом.

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Безкоштовний ігровий режим, вишуканий дизайн персонажів і керування шутером від першої особи створюють захопливу гру. Персонажі в грі називаються агентами і мають особливі здібності.

Гравці можуть вибрати з 18 доступних агентів і кількох режимів гри. Змагальні ліги Valorant прийняли найкращих кіберспортсменів світу.

League of Legends

Гру запустила в далекому 2009 році компанія Riot Games. Вона й досі залишається найкращим вибором серед ігор жанру MOBA (багатокористувацька онлайнова бойова арена).

League of Legends стала глобальним явищем і однією з найкращих змагальних ігор у галузі. Це безкоштовна гра на бойовій арені для кількох гравців.

Вона також містить елементи MMORPG (багатокористувацька рольова гра онлайн), а також інші жанри – стратегія та укріплення веж. У Championship Series League of Legends взяли участь провідні гравці з усього світу.

Fortnite

Fortnite містить тему зомбі-апокаліпсису, де гравцям доводиться битися з натовпами зомбі-істот, досліджуючи великий світ.

Гравці також отримують зв’язок із різними елементами навколишнього середовища та використовують їх для створення фортів як притулків від зомбі.

Гру у 2017 році випустила Epic Games – розробник ігор із Північної Кароліни. Перший чемпіонат світу з Fortnite відбувся в Нью-Йорку в 2019 році, завдяки цьому гра стала дуже популярною у всьому світі.

Counter-Strike Global Offensive

Починаючи з 1999 року, франшиза Counter-Strike стала популярним продуктом кіберспорту як для професійних гравців, так і для новачків. Гра залишається відомою серед поціновувачів змагальних ігор. Вона містить різні елементи оригінальної гри.

Це дає змогу організовувати змагання кіберспортивних команд. У Counter-Strike Global Offensive можна грати на різних платформах, зокрема Playstation, Xbox 360, OSX, а також Microsoft Windows.

Call of Duty: Modern Warfare

Безсумнівно, це культова класика, якій приписують поп-культуру та прихильників. Активна спільнота гри внесла значний вклад, зробивши її найкращою у світі. Activision випустила найновішу ітерацію Modern Warfare у 2019 році, і відтоді вона дуже популярна.

Завдяки неймовірним персонажам, графіці та ігровому процесу фанати захопилися процесом гри, що зробило її однією з улюблених у світі кіберспорту.

Отож, це тільки п’ять найкращих кіберспортивних ігор, за якими ви можете стежити. Кожна з них має величезну кількість прихильників і проводить регулярні турніри.

Якщо ви часто граєте і вважаєте, що готові до змагань, можете зареєструватися на один із турнірів, щоби отримати незабутні враження.