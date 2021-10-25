Мошенники начали массово торговать поддельным приложением Дія в соцсетях. С помощью ненадежной программы подростки могут покупать алкоголь сигареты в супермаркетах, а также показывать поддельные QR-коды с Covid-сертификатами.

Злоумышленники продают приложение в соцсетях за 120 грн. Интерфейс программы полностью идентичный сервису Дія в смартфоне, но в нем можно редактировать данные — фотографии, имя, фамилию и возраста. В одном из разделов также есть ненастоящий QR-код Covid-сертификата, который визуально напоминает оригинал. Правда, если его попробовать сканировать — данные будут отображаться некорректно.

По словам международного консультанта с кибербезопасности Михаила Чайкина, бороться с такими приложениями все же можно.

— Создать такое приложение может каждый, но можно бороться с возможностью использования информации с государственных реестров в поддельном приложении, — заявил Михаил.

Также есть вариант отличить фейковое приложение от настоящего.

— Распознать поддельное приложение можно только с помощью сканирования QR-кода. К примеру, для покупки алкоголя или сигарет человек открывает приложение и выбирает документ, после чего генерируется уникальный QR-код. Если его просканировать — кассир узнает о поддельности документа. Но в магазинах устройств для считывания кодов не хватает, и многие продавцы пренебрегают проверкой, — добавил эксперт.

В официальном канале Telegram министра цифровой трансформации Михаила Федорова уже прокомментировали новость о распространении поддельных приложений, и призывают украинцев не пользоваться услугами мошенников.

— Для тех, кто покупает подобные сервисы, будьте осторожны, можно попасть под статью “подделка документов”, — сообщается в канале Федорова.

Напомним, что генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова ранее сообщала, что производство поддельных документов будут доводить до приговоров. По ее словам, более половина из 800 открытых уголовных дел по производству поддельных документов связаны с сертификатами о вакцинации.