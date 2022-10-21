Приложение єППО: что это такое и как им пользоваться

Одесская конструкторская группа Технари разработала приложение для улучшения работы сил ПВО. Как его использовать и что это такое, рассказал один из основателей Технарей Геннадий Сульдин.

В начале полномасштабной войны одесситы создали волонтерскую группу Технари для того, чтобы помогать ВСУ современной оптикой и электроникой. Также они присоединились для помощи противовоздушной обороны Одесской области и Украины.

— Когда мы помогали военным, мы видели, как именно ПВО делает свое дело. У технарей появилась идея, поскольку в противовоздушной обороне счет идет на секунды, сделать так, чтобы время от наблюдения к поражению цели сокращалось. Мы видели, что близко летящие ракеты иногда идут таким курсом, что их не видят радары, — говорит Геннадий.

В связи с этим было принято решение, чтобы профессионалы противовоздушной обороны узнавали о пролете ракет даже тогда, когда их временно не видят локаторы. Таким образом Технари решили создать приложение єППО для украинцев.

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Сейчас оно есть в Play Market. Около 180 тыс. пользователей Android уже установили его себе, зарегистрировались около 160 тыс. человек. Более того, есть первые результаты.

Регистрироваться в єППО нужно через приложение Дія. Это сделано с целью безопасности. Также после установки приложения появится кнопка Тест, чтобы проверить, все ли нормально работае.

Чтобы воспользоваться приложением и сообщить военным об угрозе, необходимо открыть его, выбрать тип воздушной цели, направить смартфон в направлении движения цели и нажать большую красную кнопку. Через несколько секунд специалисты ПВО увидят вашу отметку на карте, она дополнит радиолокационную информацию и летающая цель будет сбита.

Таким образам можно сообщать о вражеских дронах, ракетах, самолетах и вертолетах.