В небе над Новой Зеландией появился необычный светящийся рисунок. Загадочный объект светился синим цветом — ученые дали этому простое объяснение.

Об удивительном событии заявили любители-астрономы 19 июня — объект было видно в ночном небе, и это начали обсуждать пользователи в сети. Многие предположили, что это НЛО и первый контакт с человечеством со стороны пришельцев.

— Это было похоже на огромную спиральную галактику, которая просто висела в небе и медленно дрейфовала, — заявил один из очевидцев явления Аласдер Бернс.

Он добавил, что за картиной наблюдал вместе с соседями.

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— Мы быстро стучали в двери всех наших соседей, чтобы вывести их на улицу. Впятером мы стояли на нашей общей веранде, смотрели вверх и постепенно сходили с ума, — добавил Бернс.

Физик из Оклендского университета и профессор Ричард Истер заявил, что явление странное, но легко объяснимое.

Как оказалось, всему виной ракета, которая была запущена из Земли для отправки спутника на орбиту.

— Выбросы ракеты во время полета состоят из воды и углекислого газа, которые на короткое время образуют облако в космосе, освещенное солнцем. Орбита спутника и положение Солнца повлияли на внешний вид этих облаков, — заявил Истер.

Он добавил, что это могла быть ракета SpaceX, которую Илон Маск запустил для выведения на орбиту спутника Globalstar.

Что касается явления в небе, аналогичная ситуация была и в 2009 году, когда спираль появилась над Норвегией.