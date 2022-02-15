Компания Virgin Galactic объявила о старте продажи биллетов 16 февраля на суборбитальные полеты. Так, теперь каждый желающий сможет на $450 тыс. подняться на высоту в 86 км от Земли и понаблюдать за планетой.

Чтобы забронировать себе место, туристы должны заплатить $150 тыс. и до старта отдать еще $300 тыс. Приобрести себе место можно будет на официальном сайте компании.

Virgin Galactic владеет миллиардер Ричард Брэнсон, который еще летом 2021 года лично оценил все преимущества космического туризма. Во время полета 11 июля основатель компании вместе со своей командой поднялись на корабле на высоту 80 км над Землей. Они находились на ракетоплане, который подняли в небо с помощью специального самолета.

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В планах компании было возобновление полетов в космос уже осенью 2022 года, но в сентябре сотрудники Virgin Galactic обнаружили недостаток летающих аппаратов, из-за чего пришлось отказаться от запусков до конца 2022 года. Похоже, теперь компания готова отправлять туристов в космос.

Но SpaceX Илона Маска пошла еще дальше — в феврале стало известно, что производитель ракет планирует в 2022 году впервые в истории вывести в открытый космос непрофессионального астронавта. Известно, что во время полета на борту корабля Crew Dragon будут три человека, которые проведут на орбите пять дней.