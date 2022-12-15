Илон Маск заблокировал страницу в Twitter, которая отслеживала его полеты на частном самолете. Автор публикуют общедоступные данные, но это явно не нравилось Маску — ранее он пытался подкупить создателя.

Примечательно, что действия Илона противоречат его словам — еще месяц назад он говорил, что не будет блокировать эту учетную запись, хоть она и является угрозой безопасности.

Теперь на странице @elonjet появилось сообщение, что аккаунт заблокирован в связи с нарушением правил платформы.

Сейчас смотрят

Известно, что учетной записью с 2020 года управляет Джек Суини. Он уже вел другие аккаунты, которые отслеживали частные самолеты Цукерберга и других знаменитостей.

Правда, на некоторое время страницу @elonjet разблокировали — в Twitter изменили политику касается отображения информации о местоположении людей. Аккаунт разблокировали, а затем снова внесли в черный список соцсети.

Однако Маску этого недостаточно — он подал в суд на Суини и его действий, которые причинили вред его семье.

Сам же Джек заявил, что его страницу и еще 30 учетных записей были заблокированы.

Напомним, что 20-летнего студента Маск пытался подкупить. Он хотел, чтобы данные о самолете больше отображались. В 2021 году миллиардер хотел решить вопрос за $5 тыс., но Джек отклонил предложение и захотел увеличить сумму до 50 тыс. По словам студента, Илон неоднократно пытался связаться с ним.

Это уже не первый случай, когда Маск единолично модерирует Twitter. Ранее миллиардер разблокировал аккаунт Дональда Трампа и Канье Уэста.