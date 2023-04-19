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После неудачного первого полета: спутник снял ракету Starship на космодроме

19 апреля 2023, 20:02
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
SpaceX
Источник: Unsplash

Спутник снял стартовую площадку компании SpaceX в Бока-Чика (Техасе) с видом на самую большую ракету Starship, полет которой ранее не состоялся.

Корабль, заправленный топливом, готовится к повторному запуску, что можно увидеть на фото, которое в Twitter опубликовала аэрокосмическая компания Maxar Technologies.

Напомним, первый полет корабля Starship отменили. Он должен был состояться 17 апреля в 16:00 по киевскому времени.

Однако, как написал глава SpaceX Илон Маск, Starship не удалось запустить из-за проблем с клапаном — он замерз. 

Повторная попытка запуска состоится 20 апреля. Окно продолжительностью 62 минуты — открывается в 16:28 по киевскому времени и закрывается в 17:30. Сама миссия состоит в том, чтобы сделать один оборот космического корабля вокруг земного шара.

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