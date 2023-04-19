Спутник снял стартовую площадку компании SpaceX в Бока-Чика (Техасе) с видом на самую большую ракету Starship, полет которой ранее не состоялся.

Корабль, заправленный топливом, готовится к повторному запуску, что можно увидеть на фото, которое в Twitter опубликовала аэрокосмическая компания Maxar Technologies.

Today’s #satellite image (April 17, 2023) of the @SpaceX Boca Chica launch facilities in Texas with a view of the #Starship and Super Heavy rocket on the launch pad. Today’s scheduled launch of the most powerful rocket ever constructed was scrubbed. Stay tuned! ???? pic.twitter.com/VHCgrFig6m — Maxar Technologies (@Maxar) April 17, 2023

Напомним, первый полет корабля Starship отменили. Он должен был состояться 17 апреля в 16:00 по киевскому времени.

Однако, как написал глава SpaceX Илон Маск, Starship не удалось запустить из-за проблем с клапаном — он замерз.

Повторная попытка запуска состоится 20 апреля. Окно продолжительностью 62 минуты — открывается в 16:28 по киевскому времени и закрывается в 17:30. Сама миссия состоит в том, чтобы сделать один оборот космического корабля вокруг земного шара.