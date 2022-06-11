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Космос

SpaceX оснастила корабль Starship флагманскими двигателями Raptor 2

11 июня 2022, 15:05
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
SpaceX оснастила корабль Starship флагманскими двигателями Raptor 2
Источник: Pexels

Илон Маск показал очередной шаг SpaceX к отправке ракеты Starship на Луну и Марс. Миллиардер опубликовал снимок с 33 двигателями Raptor 2, которые помогут космическому кораблю оторваться от поверхности Земли.

— 33 ракетных двигателя Raptor мощностью 230 метрических тонна-сил каждый, — похвастался глава SpaceX в Twitter.

Raptor 2 — это одна из флагманских разработок компании. В начале 2022 года Маск акцентировал свое внимание на стабильности двигателей. Новая модификация попила рекорд давления, который держался с 2019 года. 

Маск хотел запустить Starship в космос еще в начале 2022 года, но власти США не дали ему на это разрешение в запланированные миллиардером сроки. После этого Илон заявил, что испытания будут проходить в мае, но и в этот раз придерживаться плана не удается.

Космическое агентство NASA также не сидит без дела — уже активно разрабатываются скафандры для тех, кто ступит на поверхность Луны. Созданием костюмов занимаются компании Axiom Space и Collins Aerospace — на это было выделено $3,5 млрд. Полет на Луну запланирован на 2025-2026 год, и космонавтами станут пилоты США и представители Японии.

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SpaceX Starship Илон Маск
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