Пациент скорее жив: как киноиндустрия адаптировалась к пандемии в 2021 году

Уже второй год подряд мир учится жить и существует в условиях пандемии. В 2020-м отрасль кино пострадала едва ли не больше всего, когда из-за локдауна и карантинных запретов кинотеатры почти опустели. Но и начало 2021 года не стало глотком свежего воздуха — люди не бежали, сломя голову, в кинотеатры, полюбив стриминговые платформы и видеосервисы.

При таких условиях наступили тяжелые времена для кинотеатров, пытающихся удержаться на плаву. Некоторые дистрибьюторы из-за этого предпочли онлайн-кинотеатры, но были и те, кто рискнул. Первые ласточки, в частности от Marvel Studios и DC, весной ожиданий не оправдали. Но во второй половине года в бой вступили MGM и Warner Bros., бросившие тяжелую долгожданную артиллерию — Дюну и 007: Не время умирать. Эти ленты продлили в прокате, и это помогло им окупиться.

Под конец года свою кассу собрали Columbia Pictures и Marvel благодаря фильму Человек-паук: Домой пути нет. Лента стала крупнейшим открытием года, учитывая кассовые сборы. В мире она собрала колоссальный более чем $1 млрд — и это в условиях пандемии. За первый уикенд Человек-паук: Домой пути нет заработал $260 млн, чем побил предыдущий рекорд другого фильма о супергероях — Мстители: Война бесконечности.

Но эту цифру нужно анализировать. Прежде всего она указывает на то, что фильмы франшизы с огромным бюджетом со встроенной аудиторией, производимые гигантскими корпорациями, вытесняют из общего рынка среднебюджетные оригинальные фильмы. Но успех Паука свидетельствует и о том, что предсказания некоторых скептиков о смерти кинотеатров оказались несколько поспешными.

Хорошую кассу в мировом прокате взяли Аллея ужаса (в украинском прокате в январе 2022) и Вестсайдская история от Стивена Спилберга. Мюзикл с колоссальным бюджетом в $100 млн хоть и не окупился (собрал пока почти $40 млн), но за вторую неделю проката заработал $3,4 млн. А это вселяет надежду, что существует потребность в авторском кино.

Возвращение больших кинофорумов

График многих кинособытий по всему миру пришлось адаптировать к пандемическим реалиям. Формат кинофестивалей и кинорынков из традиционного офлайна трансформировался в гибридный.

Берлинский кинофестиваль был проведен в онлайн-формате. Золотого медведя получил румынский фильм режиссера Раду Жаде Неудачный трах, или Безумное порно. Эта сатирическая картина наделала немало шума и разрушила стереотип о Берлинале как о кинофоруме, на котором показывают исключительно серьезные фильмы.

Интересно также, что фестиваль в таких условиях растянули на долгих четыре месяца. То есть в первой части, в начале марта, профессиональное жюри выбирало победителей, а зрители смотрели ленты в июне, тогда и выбрали своих фаворитов.

Еще одним важным историческим решением организаторов Берлинале стала отмена гендерного распределения приза за лучшую мужскую и женскую роль. Вместо этого присуждался Серебряный медведь за главную роль и роль второго плана.

Следующий большой кинофорум состоялся в Каннах. В 2020-м его отменили из-за пандемии, а теперь вернули в офлайн-формат с красной дорожкой и когортой мировых звезд. Золотую пальмовую ветвь получила французская картина Титан Джулии Дюкорно.

Главный конкурс не выявил безусловных лидеров, которым суждена долгая жизнь на экранах. Однако жюри под руководством Спайка Ли – первого в истории фестиваля чернокожего президента судейской коллегии – назвало своих фаворитов. В частности, приз за лучшую режиссуру достался рок-опере Аннетт Леоса Карракса, а приз жюри разделили между драмой Ахедово колено Надава Лапида и медитационной работой Апичатпона Вирасетакула Память.

Кинофорум в Венеции тоже удалось провести офлайн. Праздник кино на острове Лидо смогли посетить полностью вакцинированные и с отрицательным ПЦР-тестом. Как и в Каннах, в Венеции работали мобильные лаборатории для проверки гостей. Заполняемость залов была ограничена — лимит составлял 50% от их вместимости.

Золотой лев достался француженке Одре Диван за картину Событие. Это только второй ее фильм в карьере, а приз стал полной неожиданностью как для экспертов, так и для нее самой. Второй по значимости приз Гран-при получил итальянец Паоло Соррентино за фильм Рука бога. Большинство киноэкспертов отдавали Золотого Льва именно ему, но жюри решило иначе.

Напомните, что там было с Оскаром? Раздача самых престижных наград в мире кино прошла почти незаметно. Режиссером-постановщиком церемонии выступил обладатель Оскара Стивен Содерберг. Из-за пандемии она была проведена не в театре Dolby, а на железнодорожной станции Union Station.

Гостей было меньше обычного, а также отменили все вечеринки, которые традиционно устраивают в оскаровскую ночь. Все номинанты не смогли приехать в США лично – для них организовали несколько площадок в Европе.

Триумфатором церемонии стала картина Хлои Джао Земля кочевников. Оскара за лучшую мужскую роль получил 83-летний Энтони Хопкинс, ставший старейшим актером в истории, получившим статуэтку в этой номинации. А вот 73-летняя Юн Ё-джон стала первой корейской актрисой, удостоившейся статуэтки – она победила в номинации Лучшая актриса второго плана.

А что с кинофестивалями в Украине?

Они были, и к удовольствию киноманов — в офлайн-формате. К примеру, первым крупным культурным событием после локдауна стало проведение 50-го Киевского международного фестиваля Молодость в июне.

За восемь дней было показано 206 разножанровых фильмов в 21 конкурсной и внеконкурсной программах. Победителей фестиваля объявили во время торжественной церемонии в кинотеатре под открытым небом у Арки Дружбы народов в Киеве. Гран-при за Лучший фильм и статуэтку Скифский олень получил полнометражный игровой фильм Становясь Моной режиссеров Сабине Люббе Баккер и Нильса ван Кувордена.

В августе тоже в формате оффлайн провели Одесский международный кинофестиваль, акцентом которого было национальное кино. В конкурсных и внеконкурсных программах фестиваля было показано 65 фильмов. А общая аудитория ОМКФ составила 100 тыс. зрительских просмотров.

Церемонию награждения впервые провели на Потемкинской лестнице в Одессе. Лауреатом главной награды 12-го ОМКФ — стала картина Екатерины Горностай Стоп-Земля.

Результаты кино в Украине

В 2021 году при государственной поддержке в прокат вышло 79 фильмов. В частности, первый фильм Олега Сенцова после возвращении из российской тюрьмы. Его Носорог принял участие в программе Горизонты Венецианского кинофестиваля и получил хорошие, но в то же время не слишком восторженные отзывы западной прессы.

Режиссер Тарас Дронь снял драму о ПТСР (Посттравматическое стрессовое расстройство, — Ред.) на фоне войны на Донбассе под названием С завязанными глазами. В то же время это и первый украинский фильм о ММА. В центре сюжета боец смешанных единоборств Юлия, которая после гибели любимого на Востоке Украины сталкивается с не совсем адекватной реакцией со стороны окружающих.

Стоит вспомнить и дебютный полнометражный фильм Горностай Стоп-Земля, который, кроме победы на ОМКФ, получил награду 4-й премии Киноколо и Хрустального медведя от юношеского жюри Берлинале.

Еще одно достижение покорилось Алине Горловой, поскольку премьера ее квазидокументальной картины Этот дождь никогда не кончится состоялась на крупнейшем международном фестивале документального кино IDFA. Там работу назвали лучшим фильмом в программе Первое появление.

В основе фильма история парня по имени Андрей Сулейман, который сбежал вместе с семьей от одной войны в Сирии на восток Украины, чтобы впоследствии попасть в другую войну, теперь уже с РФ.

Еще одной знаковой документалкой стал фильм Сергея Лозницы Бабий Яр. Контекст, который воспроизводит трагедию Холокоста с помощью архивных кадров, документирующих немецкую оккупацию Украины и следующее десятилетие. Жюри в Каннах признало Бабий Яр. Контекст лучшей документальной лентой.

Чего ждать в 2022 году? – Все зависит от пандемической ситуации, но этот год доказал, что киноиндустрия способна выживать даже в таких условиях.

В следующем году ожидаются в широком прокате украинские ленты, которые фестивалили в уходящем году, а именно: Носорог и Стоп-Земля. В марте на экраны должна выйти историческая приключенческая драма Довбуш от режиссера Олеся Санина, а также картина Я, Победа и Берлин по книге Кузьмы Скрябина.

Но только хорошего ждать не стоит, будут и ленты, за которые уже после трейлера откровенно стыдно, а что уж говорить о просмотре. В новом году нам остается только верить и надеяться, что какой-то наш фильм войдет в основной конкурс Канн, Берлинале или Венеции или попадет в шорт-лист главных мировых кинонаград.