Огромное количество людей ежедневно пользуется интернетом — чтобы быстро ориентироваться и переключаться между сайтами, используются браузеры. Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari — этими сервисами пользуются миллионы людей каждый день.

Однако с каждым годом функций в этих программах появляется все больше, и далеко не все они полезные. К примеру, в браузере от Google есть оповещения, которые поступают от различных сайтов. Они могут быть очень надоедливыми, но проблему можно решить всего за несколько минут.

Как отключить оповещения в браузере Google Chrome — далее в материале.

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Важно отметить, что сообщения присылаются только с разрешения самого пользователя — сайты настырно предлагают такую функцию.

Запретить всем сайтам отправлять сообщение можно с помощью просто инструкции:

1. В верхнем левом углу нажмите на многоточие. Появится всплывающее меню, где нужно выбрать строку Настройки.

2. В меню настроек на левой части экрана появится перечень разделов. После нажатия на Конфиденциальность и безопасность откроется страница с дополнительными функциями.

3. В перечне нажмите на Настройки сайтов и промотайте список функций вниз. В подзаголовке Резрешения найдите строку Уведомления.

4. Нажмите на строку Запретить сайтам отправлять уведомление. Это позволит отключить все функции, которые использовались для отправки сообщений со стороны сайтов.

Чтобы отключить оповещения в Google Chrome, на выбор пользователь также может выбрать Режим важных сообщений — ограничения будут действовать на в период работы.

Если промотать страницу с настройками вниз — отобразятся сайты, которые получили разрешение на отправку уведомлений. Можно отказаться от сообщений от конкретных страниц, оставив только самые важные.