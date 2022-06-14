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Избавляемся от спама: как отключить оповещения в Google Chrome

14 июня 2022, 16:50
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Ноутбук
Источник: Depositphotos

Огромное количество людей ежедневно пользуется интернетом — чтобы быстро ориентироваться и переключаться между сайтами, используются браузеры. Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari — этими сервисами пользуются миллионы людей каждый день.

Однако с каждым годом функций в этих программах появляется все больше, и далеко не все они полезные. К примеру, в браузере от Google есть оповещения, которые поступают от различных сайтов. Они могут быть очень надоедливыми, но проблему можно решить всего за несколько минут.

Как отключить оповещения в браузере Google Chrome — далее в материале.

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Важно отметить, что сообщения присылаются только с разрешения самого пользователя — сайты настырно предлагают такую функцию.

Запретить всем сайтам отправлять сообщение можно с помощью просто инструкции:

1. В верхнем левом углу нажмите на многоточие. Появится всплывающее меню, где нужно выбрать строку Настройки.

Google Chrome

2. В меню настроек на левой части экрана появится перечень разделов. После нажатия на Конфиденциальность и безопасность откроется страница с дополнительными функциями.

Google Chrome

3. В перечне нажмите на Настройки сайтов и промотайте список функций вниз. В подзаголовке Резрешения найдите строку Уведомления.

Google Chrome

4. Нажмите на строку Запретить сайтам отправлять уведомление. Это позволит отключить все функции, которые использовались для отправки сообщений со стороны сайтов.

Google Chrome

Чтобы отключить оповещения в Google Chrome, на выбор пользователь также может выбрать Режим важных сообщений — ограничения будут действовать на в период работы.

Если промотать страницу с настройками вниз — отобразятся сайты, которые получили разрешение на отправку уведомлений. Можно отказаться от сообщений от конкретных страниц, оставив только самые важные.

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