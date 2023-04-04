Космическая компания Ричарда Брэнсона Virgin Orbit подала заявку на банкротство. Корпорация столкнулась с крахом на бирже, хоть и имела капитал в $3,7 млрд.

На бирже компания Брэнсона пробыла всего 15 месяцев.

Так, Virgin Orbit не смогла договориться с потенциальными инвесторами о дальнейшей финансовой помощи — уходило по $50 млн каждый месяц для конкуренции на рынке космической доставки спутников на орбиту.

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В конце марта компания сократила около 85% персонала группы — основатель Дан Харт заявил, что Virgin Orbit прекращает деятельность в обозримом будущем.

Вполне возможно, что это из-за успехов SpaceX, которая активно поставляет спутники в космос и помогает NASA в миссиях за пределами Земли.

Известно, что эта компания является частью Virgin Group — конгломерата корпораций, которую основал Ричард.

Впрочем, сам миллиардер занимается не только развитием своего бизнеса. Брэнсон поможет восстановить Украину в послевоенный период. Бизнесмен также раскритиковал западные страны, отметив, что они делали все до сих пор “немного поздно”. Ричард побывал в Украине во время войны, и отметил, что нет смысла по капельке поставлять оружие.