В четверг, 29 июня, компания Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона успешно осуществила свой первый коммерческий пассажирский полет в космос.
Об этом сообщили на странице компании в Twitter.
Запуск ракетоплана VSS Unity состоялся из космопорта Америка в штате Нью-Мексико около 17:30 по киевскому времени.
Отстыковка космолета от носителя была проведена на высоте 15 км, после чего он поднялся на высоту 85 км.
В состав миссии Galactic 01 вошли специалисты из Военно-воздушных сил и Национального исследовательского совета Италии — сообщалось, что они будут изучать влияние микрогравитации на организм человека.
На максимальной высоте экипаж в течение нескольких минут находился в невесомости. В 18:42 стало известно, что пилоты, экипаж и космическое судно успешно приземлились.
Следующий коммерческий суборбитальный полет компания Virgin Galactic планирует провести в августе.
Миллиардер Ричард Брэнсон хочет совершать такие полеты ежемесячно, чтобы составить на космическом рынке конкуренцию Илону Маску с его SpaceX.
Фото: Virgin Galactic