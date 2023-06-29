В четверг, 29 июня, компания Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона успешно осуществила свой первый коммерческий пассажирский полет в космос.

Об этом сообщили на странице компании в Twitter.

Запуск ракетоплана VSS Unity состоялся из космопорта Америка в штате Нью-Мексико около 17:30 по киевскому времени.

Отстыковка космолета от носителя была проведена на высоте 15 км, после чего он поднялся на высоту 85 км.

В состав миссии Galactic 01 вошли специалисты из Военно-воздушных сил и Национального исследовательского совета Италии — сообщалось, что они будут изучать влияние микрогравитации на организм человека.

На максимальной высоте экипаж в течение нескольких минут находился в невесомости. В 18:42 стало известно, что пилоты, экипаж и космическое судно успешно приземлились.

Следующий коммерческий суборбитальный полет компания Virgin Galactic планирует провести в августе.

Миллиардер Ричард Брэнсон хочет совершать такие полеты ежемесячно, чтобы составить на космическом рынке конкуренцию Илону Маску с его SpaceX.

Фото: Virgin Galactic