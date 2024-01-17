Новая гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro вызывает дискомфорт во время использования. Так, первые тесты нового устройства вызвали двоякие ощущения у экспертов.

Apple Vision Pro: первые отзывы от экспертов

И хотя гарнитура Apple Vision Pro поступит в продажу только 2 февраля 2024 года, компания уже дала возможность зарубежным обзорщикам оценить устройство как финальный продукт. Стоит отметить, что раньше Apple дала оценить Vision Pro на ‎WWDC 2023, но тогда это был прототип с ограниченными возможностями.

Впрочем, даже на сегодня устройство имеет свои серьезные минусы. К примеру, Черлин Лоу из издания Engadget всего за 20 минут использования ощутила боль из-за тяжести гаджета на голове. Правда, если заменить стандартный ремешок на Dual Loop Band, то ситуация немного улучшится.

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Дане Уоллман из Engadget пришлось перепробовать разные размеры накладок Light Seals, чтобы гарнитура хорошо прилегала к лицу. Примечательно, что оба тестировщика предпочли ремешок Dual Loop Band, который можно хорошо отрегулировать.

Виктория Сонг из The Verge отметила, что стандартный ремешок может испортить вашу прическу — волосы на затылке сбиваются.

И хотя экспертам показали очень реалистичный ролик, ощущения присутствия в нем не было. Все из-за того, что во время сцены никто не взаимодействовал с пользователем Apple Vision Pro.

Пространственные ролики, снятые на iPhone 15, вызвали у нее ощущение тошноты из-за дрожания камеры — впрочем, это частая проблема при использовании VR.

Ранее аналитик рассказал, почему Apple Vision Pro раскупят на момент старта продажи. Все дело в том, что у компании достаточно фанатов, которые захотят оценить новинку даже с ценником в $3 500.