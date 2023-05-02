2 мая 2023, 14:53 Асоян Карина редактор ленты

Полнолуние считается самым высоким энергетическим периодом. Считается, что в такое время обряды и ритуалы приобретают особую силу. Поклонники магии активно используют полнолуние, чтобы повлиять на человеческое бытие, в частности на удачу. Какие ритуалы делать в полнолуние на удачу, рассказывают Факты ICTV. Ритуалы в полнолуние на удачу Амулет Для этого способа нужны: любой амулет или другая дорогая вещь;

стакан воды. Последовательность действий: Когда на небе появится полная Луна, нужно подойти к окну и положить амулет на подоконник так, чтобы на него падал свет Луны. После этого необходимо положить амулет или другую вещь в воду и поместить на лунный свет. Произнесите следующие слова: “Луна в полноте красотою пленяет. У Луны прошу открыть двери моей удачи. Лунным светом амулет заряжаю, добиться счастья в жизни я желаю”. Оставьте на ночь и утром умойтесь этой водой, а вещь всегда носите при себе. Серебряная монета Возьмите серебряную монету и выйдите на улицу, когда будет видна Луна. Необходимо стоять лицом к свету и представлять, что вы наполняетесь его силой. После этого трижды проговорите: “Серебряная монета, серебряная Луна, Луна счастливая, принеси мне удачу, принеси ее сполна. Я так хочу, и так и есть”. Поблагодарите Луну и положите монету в безопасное место. Мысли Откройте окно и внимательно наблюдайте за Луной. Представляйте, что вы можете также сиять. Думайте искренне и позитивно. Повторяйте ритуал в течение шести полнолуний. Бумага и свеча Для этого ритуала нужны: бумага;

карандаш;

белая свеча. Последовательность действий: Ночью зажгите свечу и на чистом листе напишите ваше желание. Записка должна начинаться такими словами: “Прошу, чтобы задуманное мной стало реальным. Пусть…”, а дальше нужно написать то, чего желаете. Заканчивать записку нужно следующими словами: “Пусть будет так”. Сожгите записку на огне свечи. На следующий день развейте пепел. Читайте также: Обряды в ночь на Ивана Купала: как притянуть любовь, удачу и деньги

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