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Астрология

Как проводить ритуалы в полнолуние на удачу — простые заговоры

2 мая 2023, 14:53
Асоян Карина редактор ленты
Ритуали в повний місяць на удачу
Источник: Unsplash

Полнолуние считается самым высоким энергетическим периодом. Считается, что в такое время обряды и ритуалы приобретают особую силу.

Поклонники магии активно используют полнолуние, чтобы повлиять на человеческое бытие, в частности на удачу.

Какие ритуалы делать в полнолуние на удачу, рассказывают Факты ICTV.

Ритуалы в полнолуние на удачу

Амулет

Для этого способа нужны:

  • любой амулет или другая дорогая вещь;
  • стакан воды.

Последовательность действий:

  1. Когда на небе появится полная Луна, нужно подойти к окну и положить амулет на подоконник так, чтобы на него падал свет Луны.
  2. После этого необходимо положить амулет или другую вещь в воду и поместить на лунный свет.
  3. Произнесите следующие слова: “Луна в полноте красотою пленяет. У Луны прошу открыть двери моей удачи. Лунным светом амулет заряжаю, добиться счастья в жизни я желаю”.
  4. Оставьте на ночь и утром умойтесь этой водой, а вещь всегда носите при себе.

Серебряная монета

  1. Возьмите серебряную монету и выйдите на улицу, когда будет видна Луна.
  2. Необходимо стоять лицом к свету и представлять, что вы наполняетесь его силой.
  3. После этого трижды проговорите: “Серебряная монета, серебряная Луна, Луна счастливая, принеси мне удачу, принеси ее сполна. Я так хочу, и так и есть”.
  4. Поблагодарите Луну и положите монету в безопасное место.

Мысли

  1. Откройте окно и внимательно наблюдайте за Луной. Представляйте, что вы можете также сиять.
  2. Думайте искренне и позитивно.
  3. Повторяйте ритуал в течение шести полнолуний.

Бумага и свеча

Для этого ритуала нужны:

  • бумага;
  • карандаш;
  • белая свеча.

Последовательность действий:

  1. Ночью зажгите свечу и на чистом листе напишите ваше желание.
  2. Записка должна начинаться такими словами: “Прошу, чтобы задуманное мной стало реальным. Пусть…”, а дальше нужно написать то, чего желаете.
  3. Заканчивать записку нужно следующими словами: “Пусть будет так”.
  4. Сожгите записку на огне свечи. На следующий день развейте пепел.
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