Полнолуние считается самым высоким энергетическим периодом. Считается, что в такое время обряды и ритуалы приобретают особую силу.
Поклонники магии активно используют полнолуние, чтобы повлиять на человеческое бытие, в частности на удачу.
Какие ритуалы делать в полнолуние на удачу, рассказывают Факты ICTV.
Ритуалы в полнолуние на удачу
Амулет
Для этого способа нужны:
- любой амулет или другая дорогая вещь;
- стакан воды.
Последовательность действий:
- Когда на небе появится полная Луна, нужно подойти к окну и положить амулет на подоконник так, чтобы на него падал свет Луны.
- После этого необходимо положить амулет или другую вещь в воду и поместить на лунный свет.
- Произнесите следующие слова: “Луна в полноте красотою пленяет. У Луны прошу открыть двери моей удачи. Лунным светом амулет заряжаю, добиться счастья в жизни я желаю”.
- Оставьте на ночь и утром умойтесь этой водой, а вещь всегда носите при себе.
Серебряная монета
- Возьмите серебряную монету и выйдите на улицу, когда будет видна Луна.
- Необходимо стоять лицом к свету и представлять, что вы наполняетесь его силой.
- После этого трижды проговорите: “Серебряная монета, серебряная Луна, Луна счастливая, принеси мне удачу, принеси ее сполна. Я так хочу, и так и есть”.
- Поблагодарите Луну и положите монету в безопасное место.
Мысли
- Откройте окно и внимательно наблюдайте за Луной. Представляйте, что вы можете также сиять.
- Думайте искренне и позитивно.
- Повторяйте ритуал в течение шести полнолуний.
Бумага и свеча
Для этого ритуала нужны:
- бумага;
- карандаш;
- белая свеча.
Последовательность действий:
- Ночью зажгите свечу и на чистом листе напишите ваше желание.
- Записка должна начинаться такими словами: “Прошу, чтобы задуманное мной стало реальным. Пусть…”, а дальше нужно написать то, чего желаете.
- Заканчивать записку нужно следующими словами: “Пусть будет так”.
- Сожгите записку на огне свечи. На следующий день развейте пепел.