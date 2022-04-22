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Інтернет

OnlyFans тимчасово заблокував творців контенту для дорослих із Росії

22 Квітня 2022, 11:59
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Onlyfans
Джерело: Depositphotos

Сервіс для дорослих OnlyFans призупинив роботу російських облікових записів і заявив, що більше не може обслуговувати авторів контенту з країни-агресора.

Популярна платформа серед творців контенту 18+ раніше дозволяла жителям Росії продовжувати працювати в межах сервісу та заробляти гроші. Тепер рахунки користувачів будуть заморожені.

– Ми вивчили кілька варіантів продовження співпраці з авторами контенту з РФ, що постраждали від війни між Росією та Україною, але санкції проти Росії завадили цьому, – заявили в OnlyFans.

Ще наприкінці лютого сервіс для дорослих запровадив інші обмеження – користувачі з Росії та Білорусі не можуть зареєструватися, а також зняти гроші зі своїх рахунків. Підписуватись на них також заборонено. Багато любителів пікантних фото ще з кінця зими активно шукали підробітку, оскільки це був їхній єдиний спосіб заробітку.

З початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну інші великі сервіси для дорослих також ввели свої санкції стосовно РФ. Наприклад, один із найпопулярніших сайтів з пікантним контентом PornHub закрив свій доступ до фото та відео мешканцям країни-агресора.

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Джерело
Vice
Теги
Війна в Україні, Санкції проти Росії
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