Сервіс для дорослих OnlyFans призупинив роботу російських облікових записів і заявив, що більше не може обслуговувати авторів контенту з країни-агресора.

Популярна платформа серед творців контенту 18+ раніше дозволяла жителям Росії продовжувати працювати в межах сервісу та заробляти гроші. Тепер рахунки користувачів будуть заморожені.

– Ми вивчили кілька варіантів продовження співпраці з авторами контенту з РФ, що постраждали від війни між Росією та Україною, але санкції проти Росії завадили цьому, – заявили в OnlyFans.

Ще наприкінці лютого сервіс для дорослих запровадив інші обмеження – користувачі з Росії та Білорусі не можуть зареєструватися, а також зняти гроші зі своїх рахунків. Підписуватись на них також заборонено. Багато любителів пікантних фото ще з кінця зими активно шукали підробітку, оскільки це був їхній єдиний спосіб заробітку.

З початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну інші великі сервіси для дорослих також ввели свої санкції стосовно РФ. Наприклад, один із найпопулярніших сайтів з пікантним контентом PornHub закрив свій доступ до фото та відео мешканцям країни-агресора.